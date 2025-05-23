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В исправительных центрах разрешат применять электронные браслеты с ГЛОНАСС - РИА Новости, 23.05.2025
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22:28 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/zaklyuchennye-2018784626.html
В исправительных центрах разрешат применять электронные браслеты с ГЛОНАСС
В исправительных центрах разрешат применять электронные браслеты с ГЛОНАСС - РИА Новости, 23.05.2025
В исправительных центрах разрешат применять электронные браслеты с ГЛОНАСС
Руководству исправительных центров, где осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ, разрешат применять электронные браслеты для отслеживания их... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:28:00+03:00
2025-05-23T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Руководству исправительных центров, где осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ, разрешат применять электронные браслеты для отслеживания их местоположения, следует из распоряжения правительства России. "Дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 7. Средства персонального контроля: браслет электронный - электронное устройство, надеваемое на осужденного для его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения (предназначено для длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса)", - говорится в сообщении. Соответствующие изменения, согласно документу, вносятся распоряжение правительства от 31 декабря 2016, в котором содержится перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных центров для предупреждения преступлений. Кроме того, согласно внесенным изменениям, в исправцентрах также будет использоваться мобильное контрольное устройство, предназначенное для ношения с электронным браслетом "при нахождении осужденного вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС". Согласно восьмому пункту распоряжения, исправительные центры также смогут использовать устройства региональных информационных центров: сервер мониторинга, предназначенный для работы системы дистанционной идентификации, получения, обработки, хранения и передачи информации.
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
В исправительных центрах разрешат применять электронные браслеты с ГЛОНАСС

Исправцентры будут применять электронные браслеты для отслеживания заключенных

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Руководству исправительных центров, где осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ, разрешат применять электронные браслеты для отслеживания их местоположения, следует из распоряжения правительства России.
"Дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 7. Средства персонального контроля: браслет электронный - электронное устройство, надеваемое на осужденного для его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения (предназначено для длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса)", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения, согласно документу, вносятся распоряжение правительства от 31 декабря 2016, в котором содержится перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных центров для предупреждения преступлений.
Кроме того, согласно внесенным изменениям, в исправцентрах также будет использоваться мобильное контрольное устройство, предназначенное для ношения с электронным браслетом "при нахождении осужденного вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС".
Согласно восьмому пункту распоряжения, исправительные центры также смогут использовать устройства региональных информационных центров: сервер мониторинга, предназначенный для работы системы дистанционной идентификации, получения, обработки, хранения и передачи информации.
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