https://ria.ru/20250523/zakharyaev-2018582334.html

Герман Захарьяев: День Победы подходит на роль "малого Пурима"

Герман Захарьяев: День Победы подходит на роль "малого Пурима" - РИА Новости, 23.05.2025

Герман Захарьяев: День Победы подходит на роль "малого Пурима"

День спасения и освобождения – День Победы по иудейскому календарю (26 ияра) – отмечается 24 мая в России, Израиле и других странах. Президент Международного... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:00:00+03:00

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День спасения и освобождения – День Победы по иудейскому календарю (26 ияра) – отмечается 24 мая в России, Израиле и других странах. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, инициировавший учреждение этой памятной даты в еврейском религиозном календаре, рассказал в интервью РИА Новости о смысле 26 ияра и его традициях, об опасности искажения истории и осмыслении трагедии еврейского народа. Беседовала Анна Горбашова– Герман Рашбилович, иудаизм – первая религия, где День Победы отмечается не только 9 мая, но и по религиозному календарю. Вы стали инициатором проведения Дня спасения и освобождения, почему появился такой праздник?– В средние века в еврейском мире возникла традиция: если какая-либо серьезная угроза нависала над какой-то еврейской общиной или даже отдельной семьей или человеком, то в честь благополучного избавления от нее устанавливается, по аналогии с Пуримом, свой собственный так называемый "малый Пурим" (один из главных еврейских праздников, посвященный избавлению евреев от уничтожения во времена царя Артаксеркса – ред.). Мне уже давно казалось, что избавление евреев всего мира от угрозы полного уничтожения в виде нацистского геноцида заслуживает своего полноценного праздника. Естественно, для этой даты лучше всего подходит 9 мая, но поскольку все даты в еврейской традиции отмечаются по еврейскому календарю, то была взята дата 9 мая 1945 года по этому календарю — 26 ияра. Хотя еврейская традиция очень консервативна, инициатива празднования 26 ияра почти сразу получила широкое признание духовных и общинных лидеров в Израиле и странах проживания еврейской диаспоры и активно отмечается на протяжении 11 лет.– За время существования праздника мир сильно изменился, изменились ли идеи и смыслы, которые несет в себе этот памятный день?– Здесь можно провести параллель с празднованием Дня Победы. В 1990-е годы День Победы акцентировал ту роль, которую сыграла Россия в ее общем с Европой историческом прошлом. В начале нулевых он преодолевал противопоставление советского и постсоветского и указывал на исторически завоеванные права России как сверхдержавы, которые она постепенно себе возвращает. В последние годы 9 Мая указывает на роль, которую сыграла Россия в судьбе капитулировавшей перед фашизмом Европы и которую сегодня утрачивающая свои традиционные ценности Европа стремится умалить. И 26 Ияра и его рецепция в обществе, возможно, пережили аналогичную эволюцию, с той разницей, что целевой аудиторией этого праздника являются еврейские общины, диаспоры и Израиль.– Чем опасны для всего мира попытки пересмотра итогов войны?– Признание заслуг Советского Союза в победе над нацизмом в последнее время по известным причинам вызывает споры на Западе. Западные политики, поддаваясь преобладающей политической конъюнктуре, часто умаляют значимость вклада СССР и игнорируют беспримерные жертвы советского народа. Масштабные победы Красной армии на Восточном фронте зачастую затушевываются, а борьба с нацизмом представляется исключительно через призму усилий США и Великобритании. Попытки пересмотра итогов войны угрожают всей системе международных отношений, выстроенной на результатах Второй мировой войны. Если пересмотр итогов войны станет нормой, это подорвет верховенство международного права и легитимность международных институтов, создав почву для конфликтов и напряженности в международных отношениях.– Сейчас почти не осталось свидетелей Холокоста и ветеранов Великой Отечественной войны. Как, на ваш взгляд, говорить о войне через 10-15 лет? Нужны ли новые форматы для будущих поколений?– Французский социолог Пьер Нора выдвинул концепцию "коллективной памяти". Она подчеркивает, что память о событиях формируется не только через личные свидетельства, но и через культурные артефакты, символы и ритуалы, которые передаются из поколения в поколение. Это может включать в себя литературу, кино, искусство и образовательные программы. Важно создать эмоциональную связь с историей, чтобы молодые люди могли не только узнать факты, но и почувствовать значимость событий. Это может быть достигнуто через личные истории, художественные произведения и театральные постановки. Обучение должно включать элементы критического анализа, чтобы молодые люди могли осмысливать и обсуждать сложные моральные и этические вопросы, связанные с войной и геноцидом. Это поможет избежать упрощенного восприятия истории.– Если заглянуть вперед: каким, как вы считаете, должен стать этот праздник через 10 лет?– Размышляя о том, каким может стать праздник 26 ияра через 10 лет, можно рассмотреть несколько аспектов, которые могут повлиять на его развитие и восприятие. Во-первых, праздник может стать более инклюзивным, объединяя разные культуры и народы, пострадавшие от геноцида и войн. Это может привести к созданию совместных мероприятий, которые будут подчеркивать важность единства против ненависти и насилия.Во-вторых, праздник может стать платформой для активизма, где люди будут не только помнить, но и действовать, поддерживая права человека и противодействуя современным формам дискриминации и насилия. Думаю, это главные направления, по которым будет эволюционировать праздник спасения и освобождения.– День спасения и освобождения отмечается не только в России, но и в Израиле и других странах. Посвящены ли какие-то из мероприятий 26 ияра вызволению из плена заложников в Газе?– Одна из основных задач праздника – молитва о благополучии еврейского народа. Резня, совершенная террористами ХАМАС 7 октября 2023 года, – самая страшная трагедия, постигшая еврейский народ со времен нацистского геноцида. Поэтому молитвенный ритуал Дня спасения и освобождения включает и соответствующий сакральный текст. "Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог пленников народа Своего, тогда будет ликовать Яаков и возрадуется Израиль. Спасение же праведникам от Бога, Он – крепость их во время беды. Помогает им Бог и избавляет их, Он избавит их от злодеев и спасет их, ибо они на Него уповают". Празднуя 26 ияра, мы не только благодарим Всевышнего за отведение угрозы в виде гитлеровского нацизма, но и выражаем просьбу, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

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https://ria.ru/20250522/putin-2018441538.html

https://ria.ru/20250511/eykhman-2015579046.html

https://ria.ru/20241225/blyudo-1991192997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, европа, герман захарьяев, хамас, интервью