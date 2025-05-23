https://ria.ru/20250523/zabajkale-2018584381.html

В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза

В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза - РИА Новости, 23.05.2025

В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза

Трое сотрудников Забайкаллесхоза задержаны по подозрению в поджоге, который привел к крупному лесному пожару в Тунгокоченском районе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:25:00+03:00

2025-05-23T09:25:00+03:00

2025-05-23T09:25:00+03:00

происшествия

тунгокоченский район

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Трое сотрудников Забайкаллесхоза задержаны по подозрению в поджоге, который привел к крупному лесному пожару в Тунгокоченском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. Отмечается, что прокуратура Тунгокоченского района изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное 25 апреля после крупного лесного пожара. "Установлено, что возникшее 3 апреля на территории Тунгокоченского района возгорание явилось следствием ненадлежаще проводимых с 17 марта сотрудниками Забайкаллесхоза отжигов и длительной нерегистрации пожара, что было сделано, по одной из версий, в целях получения в дальнейшем повышенной оплаты труда при введении особого противопожарного режима", - рассказали в пресс-службе. Пожар в итоге увеличился до 30 тысяч гектаров, нанес крупный ущерб лесному фонду и создал реальную угрозу населенным пунктам. Возгорание удалось ликвидировать лишь 29 апреля. "Учитывая, что в действиях сотрудников усматриваются более тяжкий состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом, если указанное деяние причинило крупный ущерб), уголовное дело передано для производства предварительного расследования в следственные органы МВД", - говорится в сообщении. По данным краевой прокуратуры, трое подозреваемых по уголовному делу задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В Забайкальского крае действует режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20250512/zabajkale-2016411301.html

https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html

https://ria.ru/20250522/putin-2018521638.html

тунгокоченский район

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происшествия, тунгокоченский район, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии