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В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза
В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза - РИА Новости, 23.05.2025
В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза
Трое сотрудников Забайкаллесхоза задержаны по подозрению в поджоге, который привел к крупному лесному пожару в Тунгокоченском районе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:25:00+03:00
2025-05-23T09:25:00+03:00
2025-05-23T09:25:00+03:00
происшествия
тунгокоченский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Трое сотрудников Забайкаллесхоза задержаны по подозрению в поджоге, который привел к крупному лесному пожару в Тунгокоченском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. Отмечается, что прокуратура Тунгокоченского района изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное 25 апреля после крупного лесного пожара. "Установлено, что возникшее 3 апреля на территории Тунгокоченского района возгорание явилось следствием ненадлежаще проводимых с 17 марта сотрудниками Забайкаллесхоза отжигов и длительной нерегистрации пожара, что было сделано, по одной из версий, в целях получения в дальнейшем повышенной оплаты труда при введении особого противопожарного режима", - рассказали в пресс-службе. Пожар в итоге увеличился до 30 тысяч гектаров, нанес крупный ущерб лесному фонду и создал реальную угрозу населенным пунктам. Возгорание удалось ликвидировать лишь 29 апреля. "Учитывая, что в действиях сотрудников усматриваются более тяжкий состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом, если указанное деяние причинило крупный ущерб), уголовное дело передано для производства предварительного расследования в следственные органы МВД", - говорится в сообщении. По данным краевой прокуратуры, трое подозреваемых по уголовному делу задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В Забайкальского крае действует режим ЧС федерального значения.
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происшествия, тунгокоченский район, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Тунгокоченский район, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза
В Забайкалье задержали троих сотрудников Забайкаллесхоза по подозрению в поджоге