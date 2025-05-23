https://ria.ru/20250523/vtb-2018578794.html

ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества

ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 23.05.2025

ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана россиян — теперь от имени сотрудников банков или госорганов они убеждают своих жертв передать им банковскую карту якобы... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:14:00+03:00

2025-05-23T08:14:00+03:00

2025-05-23T11:10:00+03:00

технологии

пособие по безработице

втб (банк)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян — теперь от имени сотрудников банков или госорганов они убеждают своих жертв передать им банковскую карту якобы для ее проверки, сообщил ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии — мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее "проверки". В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших", — рассказали в банке. Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, и под предлогом несанкционированных операций, оформленного кредита или угрозы счету вынуждают жертву назвать пин-код карты и передать ее саму подставному курьеру. Злоумышленники убеждают, что это необходимо для проверки подлинности карты, установки защиты или отмены привязки карты к счету. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный пин-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших. Помимо потери собственных средств, мошенники превращают ничего не подозревающую жертву в дропа — посредника в преступной схеме. "Важно понимать: когда вы передаете карту "курьеру банка" и сообщаете коды из смс, вы не просто рискуете своими деньгами, а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших", — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.Также он добавил, что при компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. "Банковский рынок активно работает для усложнения дроперской деятельности. <...> Сейчас банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году — более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год ВТБ заблокировал более 1,5 миллиарда рублей, похищенных у клиентов", — отметил Ревякин.Кроме того, потерпевшим за два года возвратили более 380 миллионов рублей со счетов дропов.

https://ria.ru/20250521/moshennichestvo-2018160850.html

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018058639.html

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технологии, пособие по безработице, втб (банк)