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ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vsu-2018724588.html
ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской
ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской - РИА Новости, 23.05.2025
ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской
Украинские войска открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:42:00+03:00
2025-05-23T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее пяти прилетов", - сказал Рогов. По его словам, цель атак ВСУ - гражданская инфраструктура, электросети и газопровод. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской

Рогов: ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую кассетными боеприпасами

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее пяти прилетов", - сказал Рогов.
По его словам, цель атак ВСУ - гражданская инфраструктура, электросети и газопровод.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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