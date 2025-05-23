https://ria.ru/20250523/vsu-2018724588.html

ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской

ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской - РИА Новости, 23.05.2025

ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской

Украинские войска открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:42:00+03:00

2025-05-23T16:42:00+03:00

2025-05-23T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее пяти прилетов", - сказал Рогов. По его словам, цель атак ВСУ - гражданская инфраструктура, электросети и газопровод. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

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запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины