https://ria.ru/20250523/vsu-2018641350.html
ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар
ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 23.05.2025
ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар
Дроны ВСУ дважды пытались атаковать Энергодар, повреждены дорога и дом, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:25:00+03:00
2025-05-23T13:25:00+03:00
2025-05-23T13:25:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ дважды пытались атаковать Энергодар, повреждены дорога и дом, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале. "Сегодня зафиксировано 2 попытки ВСУ атаковать Энергодар дронами. В результате повреждено дорожное полотно на въезде в город и одна из кровель дома в СОТ "Энергетиков". Пострадавших нет", - написал Пухов. По его словам, в последнее время противник снова активизировался и пытается дестабилизировать жизнь Энергодара. "Террористические атаки на Энергодар и близлежащие окрестности совершаются практически в ежедневном режиме. Несмотря на намерения ВСУ, все службы и предприятия города функционируют в штатном режиме", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20250523/vsu-2018640774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар
ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар беспилотниками