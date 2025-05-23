https://ria.ru/20250523/vsu-2018641350.html

ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар

ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар - РИА Новости, 23.05.2025

ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар

Дроны ВСУ дважды пытались атаковать Энергодар, повреждены дорога и дом, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:25:00+03:00

2025-05-23T13:25:00+03:00

2025-05-23T13:25:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ дважды пытались атаковать Энергодар, повреждены дорога и дом, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале. "Сегодня зафиксировано 2 попытки ВСУ атаковать Энергодар дронами. В результате повреждено дорожное полотно на въезде в город и одна из кровель дома в СОТ "Энергетиков". Пострадавших нет", - написал Пухов. По его словам, в последнее время противник снова активизировался и пытается дестабилизировать жизнь Энергодара. "Террористические атаки на Энергодар и близлежащие окрестности совершаются практически в ежедневном режиме. Несмотря на намерения ВСУ, все службы и предприятия города функционируют в штатном режиме", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20250523/vsu-2018640774.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия