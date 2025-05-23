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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vsu-2018640774.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:19:00+03:00
2025-05-23T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155 мм орудия М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
«
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей.
Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155 мм орудия М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Российские войска освободили Марьино в Сумской области
19 мая, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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