https://ria.ru/20250523/vsu-2018640774.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 23.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:19:00+03:00

2025-05-23T13:19:00+03:00

2025-05-23T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155 мм орудия М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017802620.html

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Варвара Скокшина

россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины