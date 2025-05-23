https://ria.ru/20250523/vsu-2018640582.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 23.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Российская группировка "Центр" за неделю освободила три населённых пункта в ДНР, противник в её зоне ответственности потерял более 2875 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:19:00+03:00

2025-05-23T13:19:00+03:00

2025-05-23T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" за неделю освободила три населённых пункта в ДНР, противник в её зоне ответственности потерял более 2875 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 мая. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. "Потери противника составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины