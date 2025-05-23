Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vsu-2018640582.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Российская группировка "Центр" за неделю освободила три населённых пункта в ДНР, противник в её зоне ответственности потерял более 2875 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:19:00+03:00
2025-05-23T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" за неделю освободила три населённых пункта в ДНР, противник в её зоне ответственности потерял более 2875 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 мая. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. "Потери противника составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 2875 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" за неделю освободила три населённых пункта в ДНР, противник в её зоне ответственности потерял более 2875 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 мая.
Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.
"Потери противника составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала