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ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску - РИА Новости, 23.05.2025
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09:45 23.05.2025 (обновлено: 09:48 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/vsu-2018587625.html
ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску
ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску - РИА Новости, 23.05.2025
ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску
ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску, повреждения получили частные предприятия, два административных здания и детско-юношеская спортивная школа, пострадавших... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:45:00+03:00
2025-05-23T09:48:00+03:00
происшествия
курская область
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 23 мая – РИА Новости. ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску, повреждения получили частные предприятия, два административных здания и детско-юношеская спортивная школа, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Сегодня рано утром ВСУ атаковали город Рыльск. В результате ударов по частным предприятиям в двух административных зданиях взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража полностью разрушено. Остекление также повреждено в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школе и в двух квартирах МКД", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что в результате прилёта были перебои с электричеством, однако сейчас аварийные службы полностью возобновили подачу электроэнергии. "По предварительным данным, пострадавших нет. Подомовой обход продолжается, на местах работают оперативные службы, по моему поручению там же находится глава района. Уже сегодня ремонтные бригады приступают к восстановлению пострадавших объектов", - добавил он. Накануне Хинштейн сообщал о массированной украинской атаке по курскому Льгову, в результате чего повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Также повреждены два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей. Пострадало 16 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет.
https://ria.ru/20250522/obstrel-2018548056.html
https://ria.ru/20250522/udar-2018533829.html
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происшествия, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску

ВСУ атаковали несколько предприятий и административные здания в курском Рыльске

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 23 мая 2025
Последствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 23 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 23 мая 2025
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КУРСК, 23 мая – РИА Новости. ВСУ нанесли удары по курскому Рыльску, повреждения получили частные предприятия, два административных здания и детско-юношеская спортивная школа, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Сегодня рано утром ВСУ атаковали город Рыльск. В результате ударов по частным предприятиям в двух административных зданиях взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража полностью разрушено. Остекление также повреждено в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школе и в двух квартирах МКД", - сообщил Хинштейн.
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Он добавил, что в результате прилёта были перебои с электричеством, однако сейчас аварийные службы полностью возобновили подачу электроэнергии.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Подомовой обход продолжается, на местах работают оперативные службы, по моему поручению там же находится глава района. Уже сегодня ремонтные бригады приступают к восстановлению пострадавших объектов", - добавил он.
Накануне Хинштейн сообщал о массированной украинской атаке по курскому Льгову, в результате чего повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Также повреждены два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей. Пострадало 16 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет.
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ПроисшествияКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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