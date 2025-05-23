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Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vsu-2018575441.html
Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин, рассказал боец
Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025
Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин, рассказал боец
Девять боевиков ВСУ сдались в плен ВС РФ после того как к ним в опорный пункт в районе населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении были... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:04:00+03:00
2025-05-23T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Девять боевиков ВСУ сдались в плен ВС РФ после того как к ним в опорный пункт в районе населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении были закинуты две противотанковые мины диверсионно-разведывательной группой ВС РФ, рассказал РИА Новости участник операции, штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Михаил Казанский. "Поступила задача взять опорный пункт противника. Мы выдвинулись диверсионной группой. Я был в её составе. Выдвинулись на исходные позиции противника. Незаметно подобрались к опорному пункту. Я закинул две ТМки (противотанковая мина – ред.), мы отбежали в безопасное место. Потом, после взрыва, мы зашли в полный пункт и очистили, взяли в плен. Там было восемь человек и девятый раненый", - рассказал Казанский. Как поясняет штурмовик, противник был сильно испуган взрывом противотанковых мин, что и послужило российским штурмовикам без сопротивления взять всех плен. "Конечно, был большой адреналин. Пришел выполнять боевую задачу. И мы ее выполнили", - сказал в завершении военнослужащий. Ранее, 19 мая, по сообщениям Минобороны, российские войска взяли под контроль село Новооленовка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250523/vsu-2018570031.html
https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин, рассказал боец

Боец Казанский: девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Девять боевиков ВСУ сдались в плен ВС РФ после того как к ним в опорный пункт в районе населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении были закинуты две противотанковые мины диверсионно-разведывательной группой ВС РФ, рассказал РИА Новости участник операции, штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Михаил Казанский.
"Поступила задача взять опорный пункт противника. Мы выдвинулись диверсионной группой. Я был в её составе. Выдвинулись на исходные позиции противника. Незаметно подобрались к опорному пункту. Я закинул две ТМки (противотанковая мина – ред.), мы отбежали в безопасное место. Потом, после взрыва, мы зашли в полный пункт и очистили, взяли в плен. Там было восемь человек и девятый раненый", - рассказал Казанский.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец
04:32
Как поясняет штурмовик, противник был сильно испуган взрывом противотанковых мин, что и послужило российским штурмовикам без сопротивления взять всех плен.
"Конечно, был большой адреналин. Пришел выполнять боевую задачу. И мы ее выполнили", - сказал в завершении военнослужащий.
Ранее, 19 мая, по сообщениям Минобороны, российские войска взяли под контроль село Новооленовка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
ВС России уничтожают вражескую технику в Красноармейске, рассказал боец
01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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