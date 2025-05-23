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ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:32 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vsu-2018570031.html
ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец
ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025
ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец
При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в результате активных штурмовых действий ВС РФ покидал свои позиции,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T04:32:00+03:00
2025-05-23T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в результате активных штурмовых действий ВС РФ покидал свои позиции, рассказал РИА Новости командир отделения БПЛА 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Всеволод Слащев. "Большинство было обращено в бегство. Противник в данной деревне не закреплялся на позиции, после обнаружения и воздействия они отступали. Таким образом мы обеспечивали прикрытие и продвижение наших штурмовых групп. В ходе взятия деревни Новоаленовки противником была показана непрофессиональность, так как большинство врага оставило свои позиции. Особого сопротивления мы не встретили", - рассказал РИА Новости командир. По словам Слащева, освобождение населенного пункта Новооленовка заняло две недели. И по опыту бойца, это было самое быстрое взятие населенного пункта. Для штурма населенного пункта командованием был выбран правильный момент, а также стремительное наступление обеспечили штурмовые подразделения на мототехнике. "В свою очередь отделениями БПЛА были выявлены позиции и точки противника. Чаще всего ВСУ заседали именно в частных домах и в подвалах. После выявления позиций противника, противник был уничтожен огнем артиллерии, минометов, сбросов с БПЛА и FPV-дронами", - пояснил военнослужащий. Минобороны 19 мая сообщало о взятии под контроль села Новооленовка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250523/podpole-2018568255.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец

Боец Слащев: ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в результате активных штурмовых действий ВС РФ покидал свои позиции, рассказал РИА Новости командир отделения БПЛА 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Всеволод Слащев.
"Большинство было обращено в бегство. Противник в данной деревне не закреплялся на позиции, после обнаружения и воздействия они отступали. Таким образом мы обеспечивали прикрытие и продвижение наших штурмовых групп. В ходе взятия деревни Новоаленовки противником была показана непрофессиональность, так как большинство врага оставило свои позиции. Особого сопротивления мы не встретили", - рассказал РИА Новости командир.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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По словам Слащева, освобождение населенного пункта Новооленовка заняло две недели. И по опыту бойца, это было самое быстрое взятие населенного пункта. Для штурма населенного пункта командованием был выбран правильный момент, а также стремительное наступление обеспечили штурмовые подразделения на мототехнике.
"В свою очередь отделениями БПЛА были выявлены позиции и точки противника. Чаще всего ВСУ заседали именно в частных домах и в подвалах. После выявления позиций противника, противник был уничтожен огнем артиллерии, минометов, сбросов с БПЛА и FPV-дронами", - пояснил военнослужащий.
Минобороны 19 мая сообщало о взятии под контроль села Новооленовка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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