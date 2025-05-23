https://ria.ru/20250523/vsu-2018570031.html

ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец

ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец - РИА Новости, 23.05.2025

ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки, рассказал боец

При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в результате активных штурмовых действий ВС РФ покидал свои позиции,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T04:32:00+03:00

2025-05-23T04:32:00+03:00

2025-05-23T04:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в результате активных штурмовых действий ВС РФ покидал свои позиции, рассказал РИА Новости командир отделения БПЛА 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Всеволод Слащев. "Большинство было обращено в бегство. Противник в данной деревне не закреплялся на позиции, после обнаружения и воздействия они отступали. Таким образом мы обеспечивали прикрытие и продвижение наших штурмовых групп. В ходе взятия деревни Новоаленовки противником была показана непрофессиональность, так как большинство врага оставило свои позиции. Особого сопротивления мы не встретили", - рассказал РИА Новости командир. По словам Слащева, освобождение населенного пункта Новооленовка заняло две недели. И по опыту бойца, это было самое быстрое взятие населенного пункта. Для штурма населенного пункта командованием был выбран правильный момент, а также стремительное наступление обеспечили штурмовые подразделения на мототехнике. "В свою очередь отделениями БПЛА были выявлены позиции и точки противника. Чаще всего ВСУ заседали именно в частных домах и в подвалах. После выявления позиций противника, противник был уничтожен огнем артиллерии, минометов, сбросов с БПЛА и FPV-дронами", - пояснил военнослужащий. Минобороны 19 мая сообщало о взятии под контроль села Новооленовка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250523/podpole-2018568255.html

https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины