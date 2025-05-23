https://ria.ru/20250523/volochkova-2018686550.html
Волочкова назвала себя прима-балериной всея Руси
Волочкова назвала себя прима-балериной всея Руси - РИА Новости, 23.05.2025
Волочкова назвала себя прима-балериной всея Руси
Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова назвала себя "прима-балериной всея Руси". РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:01:00+03:00
2025-05-23T15:01:00+03:00
2025-05-23T15:04:00+03:00
шоубиз
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анастасия волочкова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова назвала себя "прима-балериной всея Руси". "Я независимый человек. Могу сейчас с гордостью сказать, что я считаю себя сама лично, как бы это ни звучало, "прима-балериной всея Руси", потому что меня дети с пяти лет знают лично. Этим может похвастаться не каждая балерина", - сказала она журналистам. Волочкова отметила, что для того, чтобы добиться такого успеха, ей пришлось пройти через многие трудности. "Столько препятствий, столько перипетий, мытарств, сколько я пережила в этой структуре, я не переживала нигде", - добавила она.
https://ria.ru/20250512/volochkova-2016566727.html
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россия, анастасия волочкова
Шоубиз, Россия, Анастасия Волочкова
Волочкова назвала себя прима-балериной всея Руси
Волочкова заявила журналистам, что считает себя прима-балериной всея Руси
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова назвала себя "прима-балериной всея Руси".
"Я независимый человек. Могу сейчас с гордостью сказать, что я считаю себя сама лично, как бы это ни звучало, "прима-балериной всея Руси", потому что меня дети с пяти лет знают лично. Этим может похвастаться не каждая балерина", - сказала она журналистам.
Волочкова отметила, что для того, чтобы добиться такого успеха, ей пришлось пройти через многие трудности.
"Столько препятствий, столько перипетий, мытарств, сколько я пережила в этой структуре, я не переживала нигде", - добавила она.