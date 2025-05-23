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Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО - РИА Новости, 23.05.2025
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15:35 23.05.2025 (обновлено: 16:11 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/volobuev-2018706223.html
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО - РИА Новости, 23.05.2025
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО
Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:35:00+03:00
2025-05-23T16:11:00+03:00
беловский район
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице."В ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, раненому после удара дрона ВСУ", - написал Хинштейн.По словам врио губернатора, вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. Он добавил, что Волобуев уже пришел в себя, начата его реабилитация."Врачи рассчитывают, что с понедельника он постепенно начнёт вставать. Всем передает большой привет и очень благодарен за внимание, сопереживание и поддержку", - отметил Хинштейн.
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беловский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Беловский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО

Пострадавшего от БПЛА главу курского района Волобуева прооперировали в ЦИТО

© Фото : Николай Волобуев/ВКонтактеНиколай Волобуев
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Николай Волобуев/ВКонтакте
Николай Волобуев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице.
«
"В ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, раненому после удара дрона ВСУ", - написал Хинштейн.
По словам врио губернатора, вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. Он добавил, что Волобуев уже пришел в себя, начата его реабилитация.
"Врачи рассчитывают, что с понедельника он постепенно начнёт вставать. Всем передает большой привет и очень благодарен за внимание, сопереживание и поддержку", - отметил Хинштейн.
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Беловский районКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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