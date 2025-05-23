https://ria.ru/20250523/volobuev-2018706223.html

Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО

Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО - РИА Новости, 23.05.2025

Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО

Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:35:00+03:00

2025-05-23T15:35:00+03:00

2025-05-23T16:11:00+03:00

беловский район

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице."В ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, раненому после удара дрона ВСУ", - написал Хинштейн.По словам врио губернатора, вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. Он добавил, что Волобуев уже пришел в себя, начата его реабилитация."Врачи рассчитывают, что с понедельника он постепенно начнёт вставать. Всем передает большой привет и очень благодарен за внимание, сопереживание и поддержку", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html

беловский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

беловский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия