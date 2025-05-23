https://ria.ru/20250523/volobuev-2018706223.html
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО - РИА Новости, 23.05.2025
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО
Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:35:00+03:00
2025-05-23T15:35:00+03:00
2025-05-23T16:11:00+03:00
беловский район
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018413371_0:739:1441:1549_1920x0_80_0_0_0056b74aaccca19fd5f7e796c0414e64.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Раненному после удара дрона ВСУ главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в ЦИТО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице."В ЦИТО успешно провели операцию главе Беловского района Николаю Волобуеву, раненому после удара дрона ВСУ", - написал Хинштейн.По словам врио губернатора, вмешательство проходило из-за переломов на лучевой кости и костей таза. Он добавил, что Волобуев уже пришел в себя, начата его реабилитация."Врачи рассчитывают, что с понедельника он постепенно начнёт вставать. Всем передает большой привет и очень благодарен за внимание, сопереживание и поддержку", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html
беловский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018413371_0:604:1441:1684_1920x0_80_0_0_5a33fb047207fe009987caa9fa9f61b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беловский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Беловский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пострадавшего от БПЛА главу курского района успешно прооперировали в ЦИТО
Пострадавшего от БПЛА главу курского района Волобуева прооперировали в ЦИТО