https://ria.ru/20250523/video-2018761656.html

Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена

Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025

Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена

Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:56:00+03:00

2025-05-23T18:56:00+03:00

2025-05-23T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ссср

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах - военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют. Минобороны РФ ранее в пятницу сообщало, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018725655.html

россия

ссср

курская область

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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена 2025-05-23T18:56 true PT0M41S

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россия, ссср, курская область, вооруженные силы украины, безопасность