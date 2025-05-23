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Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/video-2018761656.html
Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена
Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена
Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:56:00+03:00
2025-05-23T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ссср
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах - военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют. Минобороны РФ ранее в пятницу сообщало, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018725655.html
россия
ссср
курская область
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена
Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена
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россия, ссср, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена

МО РФ показало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена.
На обнародованных военным ведомством кадрах - военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют.
Минобороны РФ ранее в пятницу сообщало, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии
Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСССРКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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