Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области упал вертолет - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 23.05.2025 (обновлено: 16:16 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/vertolet-2018703244.html
В Орловской области упал вертолет
В Орловской области упал вертолет - РИА Новости, 23.05.2025
В Орловской области упал вертолет
В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:29:00+03:00
2025-05-23T16:16:00+03:00
происшествия
орловская область
урицкий район
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018691320_0:476:1000:1039_1920x0_80_0_0_d10e84d5b9f9925161b1186e92773fb7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.&quot;Вертолет упал &lt;…&gt; на поле&quot;, — сказала диспетчер.Собеседница агентства отметила, что при падении не были затронуты населенные пункты, жители не пострадали.Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, что на территории Урицкого района МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, угроз для жителей нет.Он призвал местных жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места. &quot;Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь это ваша личная безопасность!&quot; — объяснил губернатор.Позже в Минобороны сообщили подробности крушения. Там уточнили, что вертолет Ми-8 разбился во время планового полета и упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.
https://ria.ru/20250522/internet-2018410891.html
https://ria.ru/20250521/zavod-2018189186.html
орловская область
урицкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018691320_0:382:1000:1132_1920x0_80_0_0_2ac18d975cd176ef8e71f67cced085a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, урицкий район, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Урицкий район, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области упал вертолет

В Орловской области упал вертолет Ми-8

© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения вертолета в Орловской области
Дым на месте крушения вертолета в Орловской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения вертолета в Орловской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
«

"Вертолет упал <…> на поле", — сказала диспетчер.

Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Орловской области ограничили работу интернета
22 мая, 10:05
Собеседница агентства отметила, что при падении не были затронуты населенные пункты, жители не пострадали.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, что на территории Урицкого района МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, угроз для жителей нет.
Он призвал местных жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места.
«

"Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь это ваша личная безопасность!" — объяснил губернатор.

Позже в Минобороны сообщили подробности крушения. Там уточнили, что вертолет Ми-8 разбился во время планового полета и упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.
На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Орловской области при атаке беспилотников поврежден завод
21 мая, 09:34
 
ПроисшествияОрловская областьУрицкий районАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала