https://ria.ru/20250523/vertolet-2018703244.html

В Орловской области упал вертолет

В Орловской области упал вертолет - РИА Новости, 23.05.2025

В Орловской области упал вертолет

В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:29:00+03:00

2025-05-23T15:29:00+03:00

2025-05-23T16:16:00+03:00

происшествия

орловская область

урицкий район

андрей клычков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018691320_0:476:1000:1039_1920x0_80_0_0_d10e84d5b9f9925161b1186e92773fb7.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."Вертолет упал <…> на поле", — сказала диспетчер.Собеседница агентства отметила, что при падении не были затронуты населенные пункты, жители не пострадали.Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, что на территории Урицкого района МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, угроз для жителей нет.Он призвал местных жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места. "Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь это ваша личная безопасность!" — объяснил губернатор.Позже в Минобороны сообщили подробности крушения. Там уточнили, что вертолет Ми-8 разбился во время планового полета и упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.

https://ria.ru/20250522/internet-2018410891.html

https://ria.ru/20250521/zavod-2018189186.html

орловская область

урицкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орловская область, урицкий район, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)