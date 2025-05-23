https://ria.ru/20250523/vertolet-2018703244.html
В Орловской области упал вертолет
В Орловской области упал вертолет - РИА Новости, 23.05.2025
В Орловской области упал вертолет
В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:29:00+03:00
2025-05-23T15:29:00+03:00
2025-05-23T16:16:00+03:00
происшествия
орловская область
урицкий район
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."Вертолет упал <…> на поле", — сказала диспетчер.Собеседница агентства отметила, что при падении не были затронуты населенные пункты, жители не пострадали.Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, что на территории Урицкого района МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, угроз для жителей нет.Он призвал местных жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места. "Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь это ваша личная безопасность!" — объяснил губернатор.Позже в Минобороны сообщили подробности крушения. Там уточнили, что вертолет Ми-8 разбился во время планового полета и упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.
https://ria.ru/20250522/internet-2018410891.html
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происшествия, орловская область, урицкий район, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Урицкий район, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области упал вертолет
В Орловской области упал вертолет Ми-8
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Урицком районе Орловской области упал вертолет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
«
"Вертолет упал <…> на поле", — сказала диспетчер.
Собеседница агентства отметила, что при падении не были затронуты населенные пункты, жители не пострадали.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, что на территории Урицкого района МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия, угроз для жителей нет.
Он призвал местных жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места.
«
"Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь это ваша личная безопасность!" — объяснил губернатор.
Позже в Минобороны сообщили подробности крушения. Там уточнили, что вертолет Ми-8 разбился во время планового полета и упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.
На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.