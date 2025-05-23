На уругвайском пляже нашли останки ленивца возрастом восемь миллионов лет
В Уругвае нашли останки гигантского ленивца возрастом около восьми миллионов лет
Археологические раскопки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Останки ленивца возрастом около восьми миллионов лет были найдены на пляже на уругвайском курорте Кию, рассказал РИА Новости обнаруживший их местный житель Рафаэль Перес.
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"Мы немного покапали, чтобы было лучше видно, и оказалось, что это длинная кость. Мы не стали больше ничего трогать и позвонили (палеонтологу Рафаэлю - ред.) Переа",- поделился Перес, наткнувшийся на эти древние останки во время прогулки по пляжу со своей семьей.
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В результате раскопок, в которых участвовал Переа, была вынута из земли плечевая кость гигантского ленивца, который весил порядка двух тонн, а рост его достигал трех метров. Также на месте раскопок палеонтологами были обнаружены один позвонок и огромные зубы, принадлежавшие ленивцу.
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"Это довольно прямая и высокая кость, у них (ленивцев - ред.) была очень высокая челюсть с массивной костью под ней, чтобы удерживать корни (зубов - ред.)", - пояснил ученый.
Находки палеонтологов были переданы в университетскую лабораторию для дальнейшего исследования.
Останки этих древних млекопитающих ранее были обнаружены в различных местах Южной Америки. Они населяли эту территорию вплоть до 8-10 тысяч лет назад, соседствуя с первобытными людьми. Возможно, именно охота древнего человека на этих животных привела к их исчезновению.