https://ria.ru/20250523/urugvaj-2018788516.html

На уругвайском пляже нашли останки ленивца возрастом восемь миллионов лет

На уругвайском пляже нашли останки ленивца возрастом восемь миллионов лет - РИА Новости, 23.05.2025

На уругвайском пляже нашли останки ленивца возрастом восемь миллионов лет

Останки ленивца возрастом около восьми миллионов лет были найдены на пляже на уругвайском курорте Кию, рассказал РИА Новости обнаруживший их местный житель... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:20:00+03:00

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2025-05-23T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Останки ленивца возрастом около восьми миллионов лет были найдены на пляже на уругвайском курорте Кию, рассказал РИА Новости обнаруживший их местный житель Рафаэль Перес. "Мы немного покапали, чтобы было лучше видно, и оказалось, что это длинная кость. Мы не стали больше ничего трогать и позвонили (палеонтологу Рафаэлю - ред.) Переа",- поделился Перес, наткнувшийся на эти древние останки во время прогулки по пляжу со своей семьей. В результате раскопок, в которых участвовал Переа, была вынута из земли плечевая кость гигантского ленивца, который весил порядка двух тонн, а рост его достигал трех метров. Также на месте раскопок палеонтологами были обнаружены один позвонок и огромные зубы, принадлежавшие ленивцу. "Это довольно прямая и высокая кость, у них (ленивцев - ред.) была очень высокая челюсть с массивной костью под ней, чтобы удерживать корни (зубов - ред.)", - пояснил ученый. Находки палеонтологов были переданы в университетскую лабораторию для дальнейшего исследования. Останки этих древних млекопитающих ранее были обнаружены в различных местах Южной Америки. Они населяли эту территорию вплоть до 8-10 тысяч лет назад, соседствуя с первобытными людьми. Возможно, именно охота древнего человека на этих животных привела к их исчезновению.

https://ria.ru/20250216/nakhodka-1999419863.html

https://ria.ru/20250425/peru-2013493256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

южная америка, уругвай, в мире