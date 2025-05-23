https://ria.ru/20250523/ukraina-2018786400.html

В США спрогнозировали сроки завершения конфликта на Украине

В США спрогнозировали сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.05.2025

В США спрогнозировали сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может закончиться к июлю 2025 года, говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банк JPMorgan. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T22:47:00+03:00

2025-05-23T22:47:00+03:00

2025-05-24T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться к июлю 2025 года, говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банк JPMorgan."Ожидайте заключения неидеальной сделки к концу второго квартала 2025 года (с 1 апреля по 30 июня. — Прим. ред.). Поскольку у Европы заканчивается оружие, у Украины — солдаты, у США — терпение, а трансатлантическое единство слабеет, Зеленский, скорее всего, будет вынужден в этом году вести переговоры с Россией об урегулировании, которое заморозит боевые действия, но не станет полноценным мирным соглашением", — говорится в прогнозе.Подобный сценарий банковские аналитики называют "грузинским" и оценивают его вероятность в 50 процентов. В таком варианте развития событий Украина, по их мнению, не будет иметь гарантий безопасности от Запада после конфликта и в конечном итоге окажется в сфере влияния России.В докладе также упоминаются "южнокорейский", "израильский" и "белорусский" сценарии, вероятность которых оценивается в 15, 20 и 15 процентов соответственно.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250523/ssha-2018776212.html

https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html

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