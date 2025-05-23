https://ria.ru/20250523/ukraina-2018774155.html

Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн

Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 23.05.2025

Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн

Еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины, двоих из них в Курск доставят каретами скорой помощи, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:38:00+03:00

2025-05-23T20:38:00+03:00

2025-05-23T20:42:00+03:00

курская область

украина

россия

александр хинштейн

татьяна москалькова

российский красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018774420_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98651641fff642a23f9155be31828106.jpg

КУРСК, 23 мая – РИА Новости. Еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины, двоих из них в Курск доставят каретами скорой помощи, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Еще 20 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины! Автобус с нашими людьми пересек границу с Россией. Как всегда, курян сопровождает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и волонтеры Российского Красного Креста. Для доставки людей домой организовали транспорт, автобус сопровождают кареты скорой помощи. Людей встретили сотрудники минздрава и других региональных министерств, волонтеры", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что медики осмотрели всех людей на месте, в случае необходимости их доставят в медучреждения. "Два человека каретами скорой помощи доставляются в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины - осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины - травмы левого глаза и мягких тканей головы", - добавил врио губернатора. Уточняется, что среди возвращенных граждан нет детей, в основном это люди пенсионного возраста. "Трех человек сразу заберут родственники, всех остальных разместим в наших ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, а после - поработают соцслужбы. Сейчас люди обеспечены всем необходимым: едой, водой, мобильными телефонами, чтобы связаться с родственниками", - сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20250523/sumy-2018769071.html

https://ria.ru/20250507/dialog-2015529327.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, россия, александр хинштейн, татьяна москалькова, российский красный крест