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Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 23.05.2025
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20:38 23.05.2025 (обновлено: 20:42 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018774155.html
Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн
Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 23.05.2025
Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн
Еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины, двоих из них в Курск доставят каретами скорой помощи, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:38:00+03:00
2025-05-23T20:42:00+03:00
курская область
украина
россия
александр хинштейн
татьяна москалькова
российский красный крест
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КУРСК, 23 мая – РИА Новости. Еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины, двоих из них в Курск доставят каретами скорой помощи, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Еще 20 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины! Автобус с нашими людьми пересек границу с Россией. Как всегда, курян сопровождает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и волонтеры Российского Красного Креста. Для доставки людей домой организовали транспорт, автобус сопровождают кареты скорой помощи. Людей встретили сотрудники минздрава и других региональных министерств, волонтеры", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что медики осмотрели всех людей на месте, в случае необходимости их доставят в медучреждения. "Два человека каретами скорой помощи доставляются в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины - осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины - травмы левого глаза и мягких тканей головы", - добавил врио губернатора. Уточняется, что среди возвращенных граждан нет детей, в основном это люди пенсионного возраста. "Трех человек сразу заберут родственники, всех остальных разместим в наших ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, а после - поработают соцслужбы. Сейчас люди обеспечены всем необходимым: едой, водой, мобильными телефонами, чтобы связаться с родственниками", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20250523/sumy-2018769071.html
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курская область, украина, россия, александр хинштейн, татьяна москалькова, российский красный крест
Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Российский Красный Крест
Еще 20 курян вернулись с Украины, сообщил Хинштейн

Хинштейн сообщил о возвращении 20 жителей Курской области с территории Украины

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramДвадцать жителей Курской области вернулись с Украины
Двадцать жителей Курской области вернулись с Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Двадцать жителей Курской области вернулись с Украины
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КУРСК, 23 мая – РИА Новости. Еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины, двоих из них в Курск доставят каретами скорой помощи, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Еще 20 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины! Автобус с нашими людьми пересек границу с Россией. Как всегда, курян сопровождает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и волонтеры Российского Красного Креста. Для доставки людей домой организовали транспорт, автобус сопровождают кареты скорой помощи. Людей встретили сотрудники минздрава и других региональных министерств, волонтеры", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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Он добавил, что медики осмотрели всех людей на месте, в случае необходимости их доставят в медучреждения.
"Два человека каретами скорой помощи доставляются в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины - осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины - травмы левого глаза и мягких тканей головы", - добавил врио губернатора.
Уточняется, что среди возвращенных граждан нет детей, в основном это люди пенсионного возраста.
"Трех человек сразу заберут родственники, всех остальных разместим в наших ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, а после - поработают соцслужбы. Сейчас люди обеспечены всем необходимым: едой, водой, мобильными телефонами, чтобы связаться с родственниками", - сообщил Хинштейн.
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Курская областьУкраинаРоссияАлександр ХинштейнТатьяна МоскальковаРоссийский Красный Крест
 
 
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