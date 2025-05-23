https://ria.ru/20250523/ukraina-2018768473.html

Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена

Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025

Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена

Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:39:00+03:00

2025-05-23T19:39:00+03:00

2025-05-23T19:39:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена. На кадрах, предоставленных военным ведомством, люди разных возрастов, в том числе пожилые граждане и молодые женщины, проходят в автобусы и грузят свои вещи в багаж. Им помогают волонтеры.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html

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Возвращение гражданских лиц из украинского плена Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена, женщины из их числа не сдерживали слез 2025-05-23T19:39 true PT0M29S

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире