Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018768473.html
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена
Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:39:00+03:00
2025-05-23T19:39:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018765910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06d81c24032de51ab6480c99a7a7a169.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена. На кадрах, предоставленных военным ведомством, люди разных возрастов, в том числе пожилые граждане и молодые женщины, проходят в автобусы и грузят свои вещи в багаж. Им помогают волонтеры.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращение гражданских лиц из украинского плена
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена, женщины из их числа не сдерживали слез
2025-05-23T19:39
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018765910_283:0:1723:1080_1920x0_80_0_0_c30a1d50dee110f61c94c009fe05c898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена

Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из плена ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена.
На кадрах, предоставленных военным ведомством, люди разных возрастов, в том числе пожилые граждане и молодые женщины, проходят в автобусы и грузят свои вещи в багаж. Им помогают волонтеры.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными
Вчера, 19:32
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала