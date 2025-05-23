https://ria.ru/20250523/ukraina-2018768473.html
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена
Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:39:00+03:00
2025-05-23T19:39:00+03:00
2025-05-23T19:39:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена. На кадрах, предоставленных военным ведомством, люди разных возрастов, в том числе пожилые граждане и молодые женщины, проходят в автобусы и грузят свои вещи в багаж. Им помогают волонтеры.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html
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Возвращение гражданских лиц из украинского плена
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена, женщины из их числа не сдерживали слез
2025-05-23T19:39
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из плена ВСУ