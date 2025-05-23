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Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров
Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров
Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:30:00+03:00
2025-05-23T19:30:00+03:00
2025-05-23T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все эти годы они (принципы международного гуманитарного права - ред.) попираются киевским режимом, который нарушает правила ведения боевых действий, общепринятые во всем мире, игнорирует и вообще ставит под сомнение свою способность быть ответственным членом мирового сообщества. Ожидаем реакцию ООН", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Министр добавил, что в реакции ООН видно "нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями, прежде всего, соблюдением принципов Устава организации".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров
Лавров: Россия ожидает реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам