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Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018767386.html
Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров
Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров
Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:30:00+03:00
2025-05-23T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
украина
сергей лавров
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все эти годы они (принципы международного гуманитарного права - ред.) попираются киевским режимом, который нарушает правила ведения боевых действий, общепринятые во всем мире, игнорирует и вообще ставит под сомнение свою способность быть ответственным членом мирового сообщества. Ожидаем реакцию ООН", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Министр добавил, что в реакции ООН видно "нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями, прежде всего, соблюдением принципов Устава организации".
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в мире, москва, киев, украина, сергей лавров, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Украина, Сергей Лавров, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Россия ждет реакции ООН на украинские атаки, заявил Лавров

Лавров: Россия ожидает реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва ждет реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Все эти годы они (принципы международного гуманитарного права - ред.) попираются киевским режимом, который нарушает правила ведения боевых действий, общепринятые во всем мире, игнорирует и вообще ставит под сомнение свою способность быть ответственным членом мирового сообщества. Ожидаем реакцию ООН", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр добавил, что в реакции ООН видно "нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями, прежде всего, соблюдением принципов Устава организации".
МИД России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевУкраинаСергей ЛавровООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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