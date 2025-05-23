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На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине - РИА Новости, 23.05.2025
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19:17 23.05.2025 (обновлено: 19:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018762993.html
На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине
На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине - РИА Новости, 23.05.2025
На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине
Страны, которым предлагается сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они превратятся в очередной плацдарм для конфликта, пишет... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:17:00+03:00
2025-05-23T19:26:00+03:00
в мире
россия
сербия
москва
кайя каллас
александр вучич
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны, которым предлагается сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они превратятся в очередной плацдарм для конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X."После Украины всем должно быть ясно, что, когда ЕС/НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта", — написал он.По мнению журналиста, такой выбор сейчас требуют сделать от Сербии.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту России Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не отразится на евроинтеграции Белграда, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.Вучич также заявил, что не будет "прятаться под стол", когда Кая Каллас спросит его про поездку в Москву на 9 Мая.
https://ria.ru/20250223/es-2001165799.html
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в мире, россия, сербия, москва, кайя каллас, александр вучич, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Сербия, Москва, Кайя Каллас, Александр Вучич, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине

Фази: страны, у которых Запад требует отвернуться от РФ, ждет незавидная судьба

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны, которым предлагается сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они превратятся в очередной плацдарм для конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X.
"После Украины всем должно быть ясно, что, когда ЕС/НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта", — написал он.
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По мнению журналиста, такой выбор сейчас требуют сделать от Сербии.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту России Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не отразится на евроинтеграции Белграда, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
Вучич также заявил, что не будет "прятаться под стол", когда Кая Каллас спросит его про поездку в Москву на 9 Мая.
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Вчера, 16:42
 
В миреРоссияСербияМоскваКайя КалласАлександр ВучичВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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