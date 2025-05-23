https://ria.ru/20250523/ukraina-2018762993.html

На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине

На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине - РИА Новости, 23.05.2025

На Западе сделали шокирующее предупреждение о России и Украине

Страны, которым предлагается сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они превратятся в очередной плацдарм для конфликта, пишет... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:17:00+03:00

2025-05-23T19:17:00+03:00

2025-05-23T19:26:00+03:00

в мире

россия

сербия

москва

кайя каллас

александр вучич

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны, которым предлагается сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они превратятся в очередной плацдарм для конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X."После Украины всем должно быть ясно, что, когда ЕС/НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта", — написал он.По мнению журналиста, такой выбор сейчас требуют сделать от Сербии.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту России Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не отразится на евроинтеграции Белграда, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.Вучич также заявил, что не будет "прятаться под стол", когда Кая Каллас спросит его про поездку в Москву на 9 Мая.

https://ria.ru/20250223/es-2001165799.html

https://ria.ru/20250523/rossiya-2018723535.html

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в мире, россия, сербия, москва, кайя каллас, александр вучич, владимир путин, евросоюз, нато