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"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html
"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины
"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины - РИА Новости, 23.05.2025
"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины
Положение украинской армии в Донбассе становится чрезвычайно сложным, заявил военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу ассоциации "Dialogue... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:09:00+03:00
2025-05-23T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
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донбасс
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Положение украинской армии в Донбассе становится чрезвычайно сложным, заявил военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу ассоциации "Dialogue Franco-Russe"."Украинская армия близка к полной катастрофе, именно поэтому Зеленский и его европейские друзья призывают к срочному прекращению огня", — сказал он.Эксперт также отметил, что усилия российской армии на основном направлении наступления способствуют все большему изнурению ВСУ.По данным Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотников, 606 зенитных ракетных комплексов, 23 468 танков и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 25 150 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 35 790 единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20250523/evropa-2018693638.html
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в мире, франция, украина, донбасс, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины

Феррейра: положение украинской армии становится катастрофическим

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Положение украинской армии в Донбассе становится чрезвычайно сложным, заявил военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу ассоциации "Dialogue Franco-Russe".
"Украинская армия близка к полной катастрофе, именно поэтому Зеленский и его европейские друзья призывают к срочному прекращению огня", — сказал он.
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Эксперт также отметил, что усилия российской армии на основном направлении наступления способствуют все большему изнурению ВСУ.
По данным Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотников, 606 зенитных ракетных комплексов, 23 468 танков и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 25 150 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 35 790 единиц автомобильной техники.
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