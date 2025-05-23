https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html

"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины

"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины - РИА Новости, 23.05.2025

"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины

Положение украинской армии в Донбассе становится чрезвычайно сложным, заявил военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу ассоциации "Dialogue... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:09:00+03:00

2025-05-23T17:09:00+03:00

2025-05-23T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Положение украинской армии в Донбассе становится чрезвычайно сложным, заявил военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу ассоциации "Dialogue Franco-Russe"."Украинская армия близка к полной катастрофе, именно поэтому Зеленский и его европейские друзья призывают к срочному прекращению огня", — сказал он.Эксперт также отметил, что усилия российской армии на основном направлении наступления способствуют все большему изнурению ВСУ.По данным Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотников, 606 зенитных ракетных комплексов, 23 468 танков и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 25 150 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 35 790 единиц автомобильной техники.

https://ria.ru/20250523/evropa-2018693638.html

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