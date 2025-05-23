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На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США - РИА Новости, 23.05.2025
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16:47 23.05.2025 (обновлено: 16:54 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018726021.html
На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США
На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США - РИА Новости, 23.05.2025
На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об официальном запуске совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:47:00+03:00
2025-05-23T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об официальном запуске совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых. "Украина и США завершили все процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления. Последним шагом была дипломатическая нота от США, которую я получила лично сегодня утром от временной поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Теперь фонд официально запущен", - написала она в социальной сети X. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
https://ria.ru/20250523/svo-2018710418.html
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украина, сша, киев, денис шмыгаль, в мире, экономика
Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, В мире, Экономика
На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США

Свириденко: Украина и США запустили инвестфонд в рамках сделки об ископаемых

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об официальном запуске совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых.
"Украина и США завершили все процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления. Последним шагом была дипломатическая нота от США, которую я получила лично сегодня утром от временной поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Теперь фонд официально запущен", - написала она в социальной сети X.
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США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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