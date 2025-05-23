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Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 23.05.2025 (обновлено: 18:54 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018725655.html
Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии
Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2025
Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:45:00+03:00
2025-05-23T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250523/spiski-2018565422.html
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белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина
Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии

Минобороны: вернувшиеся из украинского плена россияне находятся в Белоруссии

© Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Пресс-служба Минобороны России
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраина
 
 
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