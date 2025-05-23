https://ria.ru/20250523/ukraina-2018725655.html

Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии

Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2025

Возвращенные из украинского плена россияне находятся в Белоруссии

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:45:00+03:00

2025-05-23T16:45:00+03:00

2025-05-23T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ведомства.

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белоруссия

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белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина