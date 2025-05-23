Замглавы офиса Зеленского призвала готовить детей к войне со школы
Замглавы офиса Зеленского призвала внушать школьникам мысль о России как о враге
Школьники в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила в Telegram-канале, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне.
"Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия... Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война", - заявила Верещук на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с этого года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной прошлого года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.