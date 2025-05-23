https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html

В посольстве России высказались о переговорах по Украине в Швейцарии

В посольстве России высказались о переговорах по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2025

В посольстве России высказались о переговорах по Украине в Швейцарии

Вопрос об организации переговоров по Украине в Швейцарии носит, скорее, умозрительный характер, поскольку Россия не наблюдает структурных изменений в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T14:36:00+03:00

2025-05-23T14:36:00+03:00

2025-05-24T09:25:00+03:00

швейцария

в мире

россия

украина

владимир зеленский

карин келлер-саттер

дональд трамп

оон

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ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вопрос об организации переговоров по Украине в Швейцарии носит, скорее, умозрительный характер, поскольку Россия не наблюдает структурных изменений в проукраинском курсе Берна, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Швейцарии.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией."Мы не наблюдаем структурных изменений во внешнеполитическом курсе Берна, который остаётся откровенно недружественным по отношению к нашей стране, а также характеризуется наращиванием сотрудничества с НАТО и Евросоюзом. При этом о недостатке потенциальных стран-посредниц для организации российско-украинских контактов речь не идёт. Таким образом, при сохранении текущей динамики и откровенно прокиевского курса швейцарских властей вопрос об организации подобной встречи на территории Конфедерации носит, скорее, умозрительный характер", - сказали в ведомстве.Пресс-служба посольства добавила, что в последние дни Россия фиксирует активные действия швейцарской дипломатии по продвижению "добрых услуг" посредничества Швейцарии в контексте Украины."Судя по всему, официальный Берн увидел для себя "окно возможностей", которым теперь стремится воспользоваться", - считают в посольстве.Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны.Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html

https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html

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швейцария, в мире, россия, украина, владимир зеленский, карин келлер-саттер, дональд трамп, оон, нато