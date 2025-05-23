https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html

"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости

"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости - РИА Новости, 23.05.2025

"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости

Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:08:00+03:00

2025-05-23T06:08:00+03:00

2025-05-23T06:08:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах в колонке для словацкого издания Pravda."Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели. <…> Для Киева это обернется катастрофой в ближайшем будущем", — говорится в публикации.При этом, отмечает эксперт, подход президента США Дональда Трампа к России и его позиция по украинскому вопросу заметно отличается от европейской."У него для России нет кнута — только пряники", — сыронизировал Макдонах.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп