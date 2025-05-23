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"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости - РИА Новости, 23.05.2025
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06:08 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости - РИА Новости, 23.05.2025
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:08:00+03:00
2025-05-23T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах в колонке для словацкого издания Pravda."Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели. &lt;…&gt; Для Киева это обернется катастрофой в ближайшем будущем", — говорится в публикации.При этом, отмечает эксперт, подход президента США Дональда Трампа к России и его позиция по украинскому вопросу заметно отличается от европейской."У него для России нет кнута — только пряники", — сыронизировал Макдонах.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости

Pravda: выход США из переговоров обернется для Киева катастрофой

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах в колонке для словацкого издания Pravda.
"Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели. <…> Для Киева это обернется катастрофой в ближайшем будущем", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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При этом, отмечает эксперт, подход президента США Дональда Трампа к России и его позиция по украинскому вопросу заметно отличается от европейской.
«
"У него для России нет кнута — только пряники", — сыронизировал Макдонах.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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