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"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости - РИА Новости, 23.05.2025
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:08:00+03:00
2025-05-23T06:08:00+03:00
2025-05-23T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выход США из переговоров по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом, пишет эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах в колонке для словацкого издания Pravda."Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели. <…> Для Киева это обернется катастрофой в ближайшем будущем", — говорится в публикации.При этом, отмечает эксперт, подход президента США Дональда Трампа к России и его позиция по украинскому вопросу заметно отличается от европейской."У него для России нет кнута — только пряники", — сыронизировал Макдонах.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
Pravda: выход США из переговоров обернется для Киева катастрофой