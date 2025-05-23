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"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину - РИА Новости, 23.05.2025
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03:59 23.05.2025 (обновлено: 10:09 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018569041.html
"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину
"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину - РИА Новости, 23.05.2025
"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину
Президент США Дональд Трамп хочет заниматься восстановлением отношений с Россией, а не решением украинского вопроса, такое мнение высказала старший научный... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заниматься восстановлением отношений с Россией, а не решением украинского вопроса, такое мнение высказала старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel."Для него (Для Трампа. — Прим. ред.) важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового", — предупредила она.При этом, отметила политолог, в Киеве воспринимают личный контакт лидеров двух стран как угрозу. Без американской помощи Украина не будет способна противостоять России в военном отношении, напомнила эксперт."Трамп каждый день отправляет в Москву по несколько подарков", — сыронизировала Фишер.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину

Политолог Фишер: нормализация отношений с Россией для Трампа важнее Украины

© Фото : Администрация Президента России Владимир Путин и Дональд Трамп
 Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заниматься восстановлением отношений с Россией, а не решением украинского вопроса, такое мнение высказала старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel.
"Для него (Для Трампа. — Прим. ред.) важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового", — предупредила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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При этом, отметила политолог, в Киеве воспринимают личный контакт лидеров двух стран как угрозу. Без американской помощи Украина не будет способна противостоять России в военном отношении, напомнила эксперт.
«
"Трамп каждый день отправляет в Москву по несколько подарков", — сыронизировала Фишер.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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