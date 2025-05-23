https://ria.ru/20250523/ukraina-2018569041.html

"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину

"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину - РИА Новости, 23.05.2025

"Несколько подарков": в ФРГ забили тревогу из-за отношения Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп хочет заниматься восстановлением отношений с Россией, а не решением украинского вопроса, такое мнение высказала старший научный... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:59:00+03:00

2025-05-23T03:59:00+03:00

2025-05-23T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заниматься восстановлением отношений с Россией, а не решением украинского вопроса, такое мнение высказала старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel."Для него (Для Трампа. — Прим. ред.) важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в войне на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового", — предупредила она.При этом, отметила политолог, в Киеве воспринимают личный контакт лидеров двух стран как угрозу. Без американской помощи Украина не будет способна противостоять России в военном отношении, напомнила эксперт."Трамп каждый день отправляет в Москву по несколько подарков", — сыронизировала Фишер.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп