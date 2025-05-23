Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине
Продюсера Юрия Бардаша заочно осудили на десять лет на Украине
© Фото предоставлено пресс-службой Юрия БардашаЮрий Бардаш
© Фото предоставлено пресс-службой Юрия Бардаша
Юрий Бардаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы, сообщил телеканал "Мы Украина".
СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, пропив него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям: "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "распространение материалов с призывами к изменению границ", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
23 января 2024, 15:13
"Продюсера Юрия Бардаша приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны. Соответствующий приговор вынес Винницкий городской суд. Кроме того, имущество Бардаша конфискуют в пользу государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Украина ввела санкции против 130 физических лиц
11 апреля, 18:00