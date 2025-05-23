https://ria.ru/20250523/ukraina-2018561971.html

Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине

Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине

Суд на Украине заочно приговорил украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T00:57:00+03:00

2025-05-23T00:57:00+03:00

2025-05-23T00:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы, сообщил телеканал "Мы Украина". СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, пропив него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям: "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "распространение материалов с призывами к изменению границ", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины". "Продюсера Юрия Бардаша приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны. Соответствующий приговор вынес Винницкий городской суд. Кроме того, имущество Бардаша конфискуют в пользу государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство. Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240123/bardash-1922955432.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010793906.html

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украина, россия, луганск, служба безопасности украины