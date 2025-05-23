Рейтинг@Mail.ru
Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:57 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018561971.html
Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине
Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине
Суд на Украине заочно приговорил украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:57:00+03:00
2025-05-23T00:57:00+03:00
шоубиз
украина
россия
луганск
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873032040_0:129:1144:773_1920x0_80_0_0_48b3b5e72937bcbf5155c9370252a357.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы, сообщил телеканал "Мы Украина". СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, пропив него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям: "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "распространение материалов с призывами к изменению границ", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины". "Продюсера Юрия Бардаша приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны. Соответствующий приговор вынес Винницкий городской суд. Кроме того, имущество Бардаша конфискуют в пользу государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство. Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240123/bardash-1922955432.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010793906.html
украина
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873032040_107:43:1236:890_1920x0_80_0_0_82beedcdfb443d19e073a359b14255a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, луганск, служба безопасности украины
Шоубиз, Украина, Россия, Луганск, Служба безопасности Украины
Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине

Продюсера Юрия Бардаша заочно осудили на десять лет на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой Юрия БардашаЮрий Бардаш
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Юрия Бардаша
Юрий Бардаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы, сообщил телеканал "Мы Украина".
СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, пропив него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям: "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "распространение материалов с призывами к изменению границ", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".
Юрий Бардаш получил российское гражданство - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
23 января 2024, 15:13
"Продюсера Юрия Бардаша приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны. Соответствующий приговор вынес Винницкий городской суд. Кроме того, имущество Бардаша конфискуют в пользу государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Украина ввела санкции против 130 физических лиц
11 апреля, 18:00
 
ШоубизУкраинаРоссияЛуганскСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала