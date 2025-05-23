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Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 23.05.2025

Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли 12 групповых по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре ВСУ и местам дислокации боевиков, в том числе иностранных... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:13:00+03:00

2025-05-23T13:13:00+03:00

2025-05-23T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 12 групповых по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре ВСУ и местам дислокации боевиков, в том числе иностранных наёмников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 17 по 23 мая т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)