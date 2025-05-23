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Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю
Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 23.05.2025
Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю
Российские военные за неделю нанесли 12 групповых по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре ВСУ и местам дислокации боевиков, в том числе иностранных... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:13:00+03:00
2025-05-23T13:13:00+03:00
2025-05-23T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 12 групповых по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре ВСУ и местам дислокации боевиков, в том числе иностранных наёмников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 17 по 23 мая т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли 12 ударов по военным объектам Украины за неделю
МО РФ: ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю