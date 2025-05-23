https://ria.ru/20250523/udar-2018582611.html

При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей

При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей - РИА Новости, 23.05.2025

При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей

Число детей, пострадавших при ударе ВСУ по городу Васильевка Запорожской области, увеличилось до 5, их жизни ничего не угрожает, сообщает министерство... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:12:00+03:00

2025-05-23T09:12:00+03:00

2025-05-23T09:20:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Число детей, пострадавших при ударе ВСУ по городу Васильевка Запорожской области, увеличилось до 5, их жизни ничего не угрожает, сообщает министерство здравоохранение региона в своем Telegram-канале.Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка, четверо детей ранены."Число детей, пострадавших при ударе БПЛА по Васильевке, увеличилось до 5", - говорится в сообщении.По данным минздрава, жизни детей ничего не угрожает. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область