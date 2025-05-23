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При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей - РИА Новости, 23.05.2025
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09:12 23.05.2025 (обновлено: 09:20 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/udar-2018582611.html
При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей
При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей - РИА Новости, 23.05.2025
При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей
Число детей, пострадавших при ударе ВСУ по городу Васильевка Запорожской области, увеличилось до 5, их жизни ничего не угрожает, сообщает министерство... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:12:00+03:00
2025-05-23T09:20:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Число детей, пострадавших при ударе ВСУ по городу Васильевка Запорожской области, увеличилось до 5, их жизни ничего не угрожает, сообщает министерство здравоохранение региона в своем Telegram-канале.Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка, четверо детей ранены."Число детей, пострадавших при ударе БПЛА по Васильевке, увеличилось до 5", - говорится в сообщении.По данным минздрава, жизни детей ничего не угрожает. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
При ударе ВСУ по запорожской Васильевке пострадали пять детей

Число детей, пострадавших при ударе по запорожской Васильевке, выросло до пяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Число детей, пострадавших при ударе ВСУ по городу Васильевка Запорожской области, увеличилось до 5, их жизни ничего не угрожает, сообщает министерство здравоохранение региона в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка, четверо детей ранены.
«
"Число детей, пострадавших при ударе БПЛА по Васильевке, увеличилось до 5", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, жизни детей ничего не угрожает. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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