https://ria.ru/20250523/tula-2018593806.html
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов - РИА Новости, 23.05.2025
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов
Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:05:00+03:00
2025-05-23T10:05:00+03:00
2025-05-23T10:05:00+03:00
происшествия
тульская область
тула
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
ТУЛА, 23 мая – РИА Новости. Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Более двух суток продолжался массированный налет вражеских беспилотников … Пострадали 2 человека, в настоящее время они находятся в больнице. По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения", - говорится в сообщении. По словам Миляева, жителей одного из поврежденных многоквартирных домов в Туле разместили в гостинице на время ремонта. Оперативные службы продолжают обследовать территории для выявления обломков беспилотника и случаев повреждения домов и имущества жителей. Он уточнил, что с 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 воздушных атак. По уточненным данным, силами ПВО Минобороны России были сбиты 53 беспилотника.
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018420497.html
тульская область
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тульская область, Тула, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов
В Тульской области при массированном налете БПЛА повреждены 20 домов