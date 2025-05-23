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В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов - РИА Новости, 23.05.2025
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10:05 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/tula-2018593806.html
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов - РИА Новости, 23.05.2025
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов
Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:05:00+03:00
2025-05-23T10:05:00+03:00
происшествия
тульская область
тула
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 23 мая – РИА Новости. Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Более двух суток продолжался массированный налет вражеских беспилотников … Пострадали 2 человека, в настоящее время они находятся в больнице. По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения", - говорится в сообщении. По словам Миляева, жителей одного из поврежденных многоквартирных домов в Туле разместили в гостинице на время ремонта. Оперативные службы продолжают обследовать территории для выявления обломков беспилотника и случаев повреждения домов и имущества жителей. Он уточнил, что с 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 воздушных атак. По уточненным данным, силами ПВО Минобороны России были сбиты 53 беспилотника.
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018420497.html
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происшествия, тульская область, тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тульская область, Тула, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов

В Тульской области при массированном налете БПЛА повреждены 20 домов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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ТУЛА, 23 мая – РИА Новости. Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«
"Более двух суток продолжался массированный налет вражеских беспилотников … Пострадали 2 человека, в настоящее время они находятся в больнице. По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения", - говорится в сообщении.
По словам Миляева, жителей одного из поврежденных многоквартирных домов в Туле разместили в гостинице на время ремонта. Оперативные службы продолжают обследовать территории для выявления обломков беспилотника и случаев повреждения домов и имущества жителей.
Он уточнил, что с 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 воздушных атак. По уточненным данным, силами ПВО Минобороны России были сбиты 53 беспилотника.
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ПроисшествияТульская областьТулаДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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