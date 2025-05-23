https://ria.ru/20250523/tula-2018593806.html

В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов

В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов - РИА Новости, 23.05.2025

В Тульской области при атаке БПЛА повреждены 20 домов

Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:05:00+03:00

2025-05-23T10:05:00+03:00

2025-05-23T10:05:00+03:00

происшествия

тульская область

тула

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ТУЛА, 23 мая – РИА Новости. Порядка 20 жилых домов получили повреждения в результате массированного налета вражеских БПЛА на Тульскую область, атаки продолжались более двух суток, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Более двух суток продолжался массированный налет вражеских беспилотников … Пострадали 2 человека, в настоящее время они находятся в больнице. По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения", - говорится в сообщении. По словам Миляева, жителей одного из поврежденных многоквартирных домов в Туле разместили в гостинице на время ремонта. Оперативные службы продолжают обследовать территории для выявления обломков беспилотника и случаев повреждения домов и имущества жителей. Он уточнил, что с 20 мая в Тульской области было зафиксировано 16 воздушных атак. По уточненным данным, силами ПВО Минобороны России были сбиты 53 беспилотника.

https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018420497.html

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область, тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)