https://ria.ru/20250523/tsito-2018580777.html

ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района

ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района - РИА Новости, 23.05.2025

ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района

Пострадавший при атаке украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев находится в стабильном состоянии, сообщил директор... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:38:00+03:00

2025-05-23T08:38:00+03:00

2025-05-23T09:26:00+03:00

беловский район

курская область

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавший при атаке украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев находится в стабильном состоянии, сообщил директор Национального медицинского цента травматологии и ортопедии (ЦИТО) Антон Назаренко в эфире телеканала "Россия 24"."Мы проводим все диагностические мероприятия, которые позволят принять решение об оптимальной тактике лечения. Состояние стабильное, средняя степень тяжести", - сказал Назаренко.Волобуева навестили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн и глава Минздрава Михаил Мурашко."Травма костного скелета, которая требует привлечения специалистов, именно специализирующихся в направлении именно этой локализации. Поэтому для этого была транспортировка в ЦИТО выполнена. У нас выстроена система сегодня контроля за всеми тяжелыми пациентами", - сказал Мурашко в эфире.Ситуация с курским Льговом, где накануне в результате ракетного удара ВСУ пострадали 16 человек, "находится на контроле Центра медицинской катастрофы", добавил министр.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Его доставили в Москву и готовят к операции.

https://ria.ru/20250523/udar-2018582611.html

https://ria.ru/20250523/obstrel-2018559452.html

беловский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

беловский район, курская область, происшествия