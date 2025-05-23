https://ria.ru/20250523/tsito-2018580777.html
ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района
ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района - РИА Новости, 23.05.2025
ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района
Пострадавший при атаке украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев находится в стабильном состоянии, сообщил директор... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:38:00+03:00
2025-05-23T08:38:00+03:00
2025-05-23T09:26:00+03:00
беловский район
курская область
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавший при атаке украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев находится в стабильном состоянии, сообщил директор Национального медицинского цента травматологии и ортопедии (ЦИТО) Антон Назаренко в эфире телеканала "Россия 24"."Мы проводим все диагностические мероприятия, которые позволят принять решение об оптимальной тактике лечения. Состояние стабильное, средняя степень тяжести", - сказал Назаренко.Волобуева навестили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн и глава Минздрава Михаил Мурашко."Травма костного скелета, которая требует привлечения специалистов, именно специализирующихся в направлении именно этой локализации. Поэтому для этого была транспортировка в ЦИТО выполнена. У нас выстроена система сегодня контроля за всеми тяжелыми пациентами", - сказал Мурашко в эфире.Ситуация с курским Льговом, где накануне в результате ракетного удара ВСУ пострадали 16 человек, "находится на контроле Центра медицинской катастрофы", добавил министр.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Его доставили в Москву и готовят к операции.
https://ria.ru/20250523/udar-2018582611.html
https://ria.ru/20250523/obstrel-2018559452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беловский район, курская область, происшествия
Беловский район, Курская область, Происшествия
ЦИТО рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА главы курского района
Состояние главы курского района Волобуева, пострадавшего от БПЛА, стабильное