https://ria.ru/20250523/tsereteli-2018680275.html

Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве

Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве - РИА Новости, 23.05.2025

Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве

Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:48:00+03:00

2025-05-23T14:48:00+03:00

2025-05-23T14:48:00+03:00

культура

василий церетели

зураб церетели

московский музей современного искусства

российская академия художеств

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "Да, он действительно назначен", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. Там отметили, что Василий Церетели продолжит развитие музея после ухода из жизни его основателя и руководителя Зураба Церетели. Ранее в музее он занимал пост заведующего отделом зарубежного искусства, а после – исполнительного директора. Ранее Василий Церетели был выбран президентом Российской академии художеств сроком на пять лет.

https://ria.ru/20250429/tsereteli-2014133734.html

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василий церетели, зураб церетели, московский музей современного искусства, российская академия художеств, москва