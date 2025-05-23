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Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:48 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/tsereteli-2018680275.html
Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве
Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве
Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:48:00+03:00
2025-05-23T14:48:00+03:00
культура
василий церетели
зураб церетели
московский музей современного искусства
российская академия художеств
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "Да, он действительно назначен", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. Там отметили, что Василий Церетели продолжит развитие музея после ухода из жизни его основателя и руководителя Зураба Церетели. Ранее в музее он занимал пост заведующего отделом зарубежного искусства, а после – исполнительного директора. Ранее Василий Церетели был выбран президентом Российской академии художеств сроком на пять лет.
https://ria.ru/20250429/tsereteli-2014133734.html
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василий церетели, зураб церетели, московский музей современного искусства, российская академия художеств, москва
Культура, Василий Церетели, Зураб Церетели, Московский музей современного искусства, Российская академия художеств, Москва
Василия Церетели назначили директором музея современного искусства в Москве

Василия Церетели назначили директором Московского музея современного искусства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств Василий Церетели
Президент Российской академии художеств Василий Церетели - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Российской академии художеств Василий Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Да, он действительно назначен", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
Там отметили, что Василий Церетели продолжит развитие музея после ухода из жизни его основателя и руководителя Зураба Церетели. Ранее в музее он занимал пост заведующего отделом зарубежного искусства, а после – исполнительного директора.
Ранее Василий Церетели был выбран президентом Российской академии художеств сроком на пять лет.
Василий Церетели - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Биография Василия Церетели
29 апреля, 17:14
 
КультураВасилий ЦеретелиЗураб ЦеретелиМосковский музей современного искусстваРоссийская академия художествМосква
 
 
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