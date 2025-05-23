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Замглавы "Ельцин Центра", на который пожаловались властям, уехала в отпуск - РИА Новости, 23.05.2025
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11:25 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/tsentr-2018609003.html
Замглавы "Ельцин Центра", на который пожаловались властям, уехала в отпуск
Замглавы "Ельцин Центра", на который пожаловались властям, уехала в отпуск - РИА Новости, 23.05.2025
Замглавы "Ельцин Центра", на который пожаловались властям, уехала в отпуск
Первый заместитель исполнительного директора екатеринбургского "Ельцин Центра" Людмила Телень, отвечающая за программную деятельность организации, на которую... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:25:00+03:00
2025-05-23T11:25:00+03:00
израиль
екатеринбург
михаил делягин
константин чуйченко
владимир колокольцев
ельцин центр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Первый заместитель исполнительного директора екатеринбургского "Ельцин Центра" Людмила Телень, отвечающая за программную деятельность организации, на которую пожаловались российским правоохранителям, выехала за границу, в Центре РИА Новости заявили, что у нее плановый отпуск. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге и принять необходимые меры главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. В разговоре с РИА Новости Делягин отмечал, что получает жалобы на "Ельцин Центр" "и с фронта, и с тыла", и все это производит впечатление последовательной диверсионной деятельности в информационно-политической сфере. Также депутат выразил надежду на то, что ведомства, которым он направил обращения, рассмотрят кадровый состав руководства организации. В пятницу в ряде Telegram-каналов появились сведения, что Людмила Телень находится в Тель-Авиве, а ее отъезд произошел на фоне запроса парламентария о проверке "Ельцин-центра". "Сейчас Телень находится за рубежом, предположительно, выехала в Израиль", – подтвердили РИА Новости в оперативных службах. В свою очередь в пресс-службе "Ельцин Центра" сообщили агентству, что воздерживаются от комментариев по теме обращения Делягина, а про местонахождение одного из руководителей ответили так: "Людмила Телень сейчас в запланированном отпуске, но точно не в Израиле". В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Людмилы Телень есть израильское гражданство, получить которое ей помог в сентябре 2024 года ее супруг Валерий Выжутович – тот получил гражданство Израиля в июле 2022 года по программе репатриации. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
https://ria.ru/20250307/berlin-2003639708.html
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израиль, екатеринбург, михаил делягин, константин чуйченко, владимир колокольцев, ельцин центр
Израиль, Екатеринбург, Михаил Делягин, Константин Чуйченко, Владимир Колокольцев, Ельцин центр
Замглавы "Ельцин Центра", на который пожаловались властям, уехала в отпуск

Телень из "Ельцин Центра", на который пожаловался Делягин, уехала в отпуск

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Первый заместитель исполнительного директора екатеринбургского "Ельцин Центра" Людмила Телень, отвечающая за программную деятельность организации, на которую пожаловались российским правоохранителям, выехала за границу, в Центре РИА Новости заявили, что у нее плановый отпуск.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге и принять необходимые меры главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. В разговоре с РИА Новости Делягин отмечал, что получает жалобы на "Ельцин Центр" "и с фронта, и с тыла", и все это производит впечатление последовательной диверсионной деятельности в информационно-политической сфере. Также депутат выразил надежду на то, что ведомства, которым он направил обращения, рассмотрят кадровый состав руководства организации.
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В пятницу в ряде Telegram-каналов появились сведения, что Людмила Телень находится в Тель-Авиве, а ее отъезд произошел на фоне запроса парламентария о проверке "Ельцин-центра".
"Сейчас Телень находится за рубежом, предположительно, выехала в Израиль", – подтвердили РИА Новости в оперативных службах.
В свою очередь в пресс-службе "Ельцин Центра" сообщили агентству, что воздерживаются от комментариев по теме обращения Делягина, а про местонахождение одного из руководителей ответили так: "Людмила Телень сейчас в запланированном отпуске, но точно не в Израиле".
В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Людмилы Телень есть израильское гражданство, получить которое ей помог в сентябре 2024 года ее супруг Валерий Выжутович – тот получил гражданство Израиля в июле 2022 года по программе репатриации.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
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ИзраильЕкатеринбургМихаил ДелягинКонстантин ЧуйченкоВладимир КолокольцевЕльцин центр
 
 
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