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Трамп подписал указы о развитии атомной энергетики в США - РИА Новости, 23.05.2025
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22:31 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/tramp-2018784866.html
Трамп подписал указы о развитии атомной энергетики в США
Трамп подписал указы о развитии атомной энергетики в США - РИА Новости, 23.05.2025
Трамп подписал указы о развитии атомной энергетики в США
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал серию исполнительных указов, направленных на ускоренное развитие атомной энергетики в стране, включая снижение... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:31:00+03:00
2025-05-23T22:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал серию исполнительных указов, направленных на ускоренное развитие атомной энергетики в стране, включая снижение регуляторных требований ко вводу в эксплуатацию новых реакторов и усиленное взаимодействие атомной энергетической отрасли с министерством обороны. Как следует из трансляции мероприятия Белым домом, всего американский лидер подписал четыре документа в рамках церемонии, организованной в Овальном кабинете. "Первый указ, который у нас есть для вас, касается… потребности в невероятном количестве энергии для оборонных объектов, а также объектов, ориентированных на искусственный интеллект. Этот указ ускорит процесс одобрения и принятие специализированных ядерных реакторов на таких объектах", - заявил ведущий перед подписанием первого указа. Он также добавил, что в рамках указа в США будет создана должность специального посланника и стратегия по экспорту ядерных технологий. "Идея заключается в том, что мы можем развивать американскую промышленность за счет иностранных покупателей, которые также заинтересованы в такого рода технологиях", - указал чиновник. Второй подписанный Трампом указ, как было отмечено, направлен на реформирование комиссии по ядерному регулированию и упрощение "сложных процессов регулирования", которые по оценкам администрации сдерживают развитие ядерной отрасли. "Следующий указ касается тестирования ядерных реакторов, степень чрезмерного регулирования и бездействия правительства в этой области, в частности, привели к сдерживанию разработки новых, высокомодернизированных ядерных реакторов, которые могли бы произвести революцию в области ядерной энергетики", - сообщил ведущий перед подписанием третьего документа. Он заявил, что данный указ предписывает пересмотреть процесс регулирования для ускорения тестирования ядерных реакторов и внедрения новой программы, в рамках которой США ожидают запустить три новых экспериментальных реактора к 4 июля 2026 года. Четвертый указ, который подписал Трамп, направлен на "возрождение ядерной промышленной базы", стимулирование сотрудничества государства с частным сектором для обеспечения поставок ядерного топлива, а также развитие рабочей силы в секторе ядерной энергетики.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указы о развитии атомной энергетики в США

Трамп подписал указы, направленные на ускоренное развитие атомной энергетики

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал серию исполнительных указов, направленных на ускоренное развитие атомной энергетики в стране, включая снижение регуляторных требований ко вводу в эксплуатацию новых реакторов и усиленное взаимодействие атомной энергетической отрасли с министерством обороны.
Как следует из трансляции мероприятия Белым домом, всего американский лидер подписал четыре документа в рамках церемонии, организованной в Овальном кабинете.
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"Первый указ, который у нас есть для вас, касается… потребности в невероятном количестве энергии для оборонных объектов, а также объектов, ориентированных на искусственный интеллект. Этот указ ускорит процесс одобрения и принятие специализированных ядерных реакторов на таких объектах", - заявил ведущий перед подписанием первого указа.
Он также добавил, что в рамках указа в США будет создана должность специального посланника и стратегия по экспорту ядерных технологий.
"Идея заключается в том, что мы можем развивать американскую промышленность за счет иностранных покупателей, которые также заинтересованы в такого рода технологиях", - указал чиновник.
Второй подписанный Трампом указ, как было отмечено, направлен на реформирование комиссии по ядерному регулированию и упрощение "сложных процессов регулирования", которые по оценкам администрации сдерживают развитие ядерной отрасли.
"Следующий указ касается тестирования ядерных реакторов, степень чрезмерного регулирования и бездействия правительства в этой области, в частности, привели к сдерживанию разработки новых, высокомодернизированных ядерных реакторов, которые могли бы произвести революцию в области ядерной энергетики", - сообщил ведущий перед подписанием третьего документа.
Он заявил, что данный указ предписывает пересмотреть процесс регулирования для ускорения тестирования ядерных реакторов и внедрения новой программы, в рамках которой США ожидают запустить три новых экспериментальных реактора к 4 июля 2026 года.
Четвертый указ, который подписал Трамп, направлен на "возрождение ядерной промышленной базы", стимулирование сотрудничества государства с частным сектором для обеспечения поставок ядерного топлива, а также развитие рабочей силы в секторе ядерной энергетики.
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