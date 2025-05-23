https://ria.ru/20250523/tramp-2018776532.html

Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге

Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 23.05.2025

Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО в Гааге, его ключевым посылом станет призыв к союзникам значительно нарастить расходы на... РИА Новости, 23.05.2025

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО в Гааге, его ключевым посылом станет призыв к союзникам значительно нарастить расходы на оборону, заявил в пятницу постпред США при НАТО Мэттью Уитакер."Мы ожидаем, что президент Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге. Главным посылом станет тема распределения финансового бремени. Президент четко дал понять, что европейские и канадские союзники должны сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов", - сказал Уитакер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.Дипломат отметил, что США сейчас тратят на оборону около 550 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых."Мы рассчитываем, что это соотношение станет более равным, и Европа значительно увеличит свои оборонные бюджеты", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html

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в мире, сша, гаага, европа, дональд трамп, нато, атлантический совет