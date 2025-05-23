https://ria.ru/20250523/tramp-2018719758.html

МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС

МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС - РИА Новости, 23.05.2025

МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС

И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:27:00+03:00

2025-05-23T16:27:00+03:00

2025-05-23T16:35:00+03:00

германия

евросоюз

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в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня."Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.

https://ria.ru/20250523/tramp-2018718503.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, евросоюз, сша, дональд трамп, в мире