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МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС - РИА Новости, 23.05.2025
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16:27 23.05.2025 (обновлено: 16:35 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/tramp-2018719758.html
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС - РИА Новости, 23.05.2025
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС
И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:27:00+03:00
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германия
евросоюз
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня."Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
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германия, евросоюз, сша, дональд трамп, в мире
Германия, Евросоюз, США, Дональд Трамп, В мире
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС

МИД Германии: и США, и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары
Вчера, 16:23
 
ГерманияЕвросоюзСШАДональд ТрампВ мире
 
 
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