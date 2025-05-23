https://ria.ru/20250523/tramp-2018719758.html
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС - РИА Новости, 23.05.2025
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС
И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:27:00+03:00
2025-05-23T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня."Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, евросоюз, сша, дональд трамп, в мире
Германия, Евросоюз, США, Дональд Трамп, В мире
МИД ФРГ прокомментировал планы Трампа ввести новые пошлины для ЕС
МИД Германии: и США, и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа