https://ria.ru/20250523/tramp-2018718503.html

Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары

Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары - РИА Новости, 23.05.2025

Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:23:00+03:00

2025-05-23T16:23:00+03:00

2025-05-23T17:06:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых переговоров и, скорее всего, не станет окончательным решением, заявил РИА Новости аналитик компании "Эйлер" Беннетт Керр. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Мы рассматриваем это объявление как тактику переговоров и, скорее всего, оно не станет окончательным тарифным соглашением с ЕС. Европейские лидеры, вероятно, теперь ускорят торговые переговоры с США, чтобы избежать или свести к минимуму срок действия 50-процентного тарифа", - полагает Керр. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.

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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире