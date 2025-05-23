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Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары
Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары - РИА Новости, 23.05.2025
Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары
Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:23:00+03:00
2025-05-23T16:23:00+03:00
2025-05-23T17:06:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых переговоров и, скорее всего, не станет окончательным решением, заявил РИА Новости аналитик компании "Эйлер" Беннетт Керр. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Мы рассматриваем это объявление как тактику переговоров и, скорее всего, оно не станет окончательным тарифным соглашением с ЕС. Европейские лидеры, вероятно, теперь ускорят торговые переговоры с США, чтобы избежать или свести к минимуму срок действия 50-процентного тарифа", - полагает Керр. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.
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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары
Керр назвал угрозы Трампа ввести пошлины в 50% с 1 июня элементом торга
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых переговоров и, скорее всего, не станет окончательным решением, заявил РИА Новости аналитик компании "Эйлер" Беннетт Керр.
Президент США Дональд Трамп
ранее в пятницу заявил, что с ЕС
сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Мы рассматриваем это объявление как тактику переговоров и, скорее всего, оно не станет окончательным тарифным соглашением с ЕС. Европейские лидеры, вероятно, теперь ускорят торговые переговоры с США, чтобы избежать или свести к минимуму срок действия 50-процентного тарифа", - полагает Керр.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая
, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.