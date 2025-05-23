"Надежды разбиты": Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным
Guardian: Трамп разрушил санкционный план ЕС после разговора с Путиным
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным разрушил план европейских политиков по введению новых санкций против Москвы, пишет The Guardian.
"Европейские надежды на то, что Дональд Трамп может попытаться усилить давление на Кремль, были разбиты после двухчасового безрезультатного телефонного разговора президента США с Путиным в понедельник", — говорится в статье.
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"Инсайдеры в Европе опасаются, что, если США смягчат санкции в отношении России, европейское единство может быть разрушено", — отмечает она.
В частности, говорится в публикации, в июле Венгрия может заблокировать продление европейских санкций, отмечает издание.
"Это будет взрывоопасный шаг, который может положить конец ограничениям на активы российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженные в Евросоюзе", — заключается в статье.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
В Москве неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.