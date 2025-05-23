В Тюмени задержали банду, подозреваемую в серии убийств
В Тюмени задержали пять человек, подозреваемых в серии тяжких преступлений
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Деятельность банды, состоящей из пяти человек, включая лидера, пресекли силовики в Тюмени, они подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Тюменской области и Ямала и отправлены судом под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
"В Тюмени сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области …пресекли деятельность вооруженной группы, участники которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. Всего задержано пять человек, включая лидера банды. …В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения.
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Уточняется, что работа проведена во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, с 2008 по 2025 год злоумышленники совершили несколько убийств, в частности, летом 2023 года устранили одного из своих сообщников. Также подозреваемые, применяя угрозы и насилие, вынудили предпринимателя из Нового Уренгоя на постоянной основе передавать от 100 до 250 тысяч рублей. Установлено, что организатор тщательно следил за распределением обязанностей между членами группы, координировал их деятельность, снабжал огнестрельным оружием и совместно с ними планировал и реализовывал нападения на граждан. Действовала банда на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В СУ СК России по Тюменской области возбудили уголовные дела, при ним идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.