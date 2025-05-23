Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени задержали банду, подозреваемую в серии убийств - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/tjumen-2018723049.html
В Тюмени задержали банду, подозреваемую в серии убийств
В Тюмени задержали банду, подозреваемую в серии убийств - РИА Новости, 23.05.2025
В Тюмени задержали банду, подозреваемую в серии убийств
Деятельность банды, состоящей из пяти человек, включая лидера, пресекли силовики в Тюмени, они подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:38:00+03:00
2025-05-23T16:38:00+03:00
происшествия
тюменская область
россия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Деятельность банды, состоящей из пяти человек, включая лидера, пресекли силовики в Тюмени, они подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Тюменской области и Ямала и отправлены судом под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. "В Тюмени сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области …пресекли деятельность вооруженной группы, участники которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. Всего задержано пять человек, включая лидера банды. …В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения. Уточняется, что работа проведена во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, с 2008 по 2025 год злоумышленники совершили несколько убийств, в частности, летом 2023 года устранили одного из своих сообщников. Также подозреваемые, применяя угрозы и насилие, вынудили предпринимателя из Нового Уренгоя на постоянной основе передавать от 100 до 250 тысяч рублей. Установлено, что организатор тщательно следил за распределением обязанностей между членами группы, координировал их деятельность, снабжал огнестрельным оружием и совместно с ними планировал и реализовывал нападения на граждан. Действовала банда на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В СУ СК России по Тюменской области возбудили уголовные дела, при ним идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20250523/dagestan-2018607914.html
https://ria.ru/20250522/delo-2018419811.html
тюменская область
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени задержали банду, подозреваемую в серии убийств

В Тюмени задержали пять человек, подозреваемых в серии тяжких преступлений

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Деятельность банды, состоящей из пяти человек, включая лидера, пресекли силовики в Тюмени, они подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Тюменской области и Ямала и отправлены судом под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Тюмени сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области …пресекли деятельность вооруженной группы, участники которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. Всего задержано пять человек, включая лидера банды. …В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения.
В Дагестане задержали члена банды Басаева - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Дагестане задержали члена банды Басаева
Вчера, 11:19
Уточняется, что работа проведена во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, с 2008 по 2025 год злоумышленники совершили несколько убийств, в частности, летом 2023 года устранили одного из своих сообщников. Также подозреваемые, применяя угрозы и насилие, вынудили предпринимателя из Нового Уренгоя на постоянной основе передавать от 100 до 250 тысяч рублей. Установлено, что организатор тщательно следил за распределением обязанностей между членами группы, координировал их деятельность, снабжал огнестрельным оружием и совместно с ними планировал и реализовывал нападения на граждан. Действовала банда на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В СУ СК России по Тюменской области возбудили уголовные дела, при ним идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Задержание людей, которые обналичивали деньги от сбыта наркотиков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков
22 мая, 10:51
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала