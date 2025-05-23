https://ria.ru/20250523/tes-2018600538.html

В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС

В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС - РИА Новости, 23.05.2025

В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС

Предотвращена попытка атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР, перехвачены четыре ударных беспилотника, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:40:00+03:00

2025-05-23T10:40:00+03:00

2025-05-23T10:53:00+03:00

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР, перехвачены четыре ударных беспилотника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР."Утром 23 мая системой "Купол Донбасса" единовременно перехвачены 4 ударных беспилотника украинского производства "Raybird-3" и "Бородавочник", нацеленные на критически важный для региона объект энергопромышленности - Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на БПЛА были установлены системы "неизвлекаемости", из-за чего принимается решение об уничтожении взрывоопасных предметов на месте.Локации падения дронов оцеплены, работают взрывотехники регионального УФСБ.

https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018585732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность