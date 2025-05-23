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В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС - РИА Новости, 23.05.2025
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10:40 23.05.2025 (обновлено: 10:53 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/tes-2018600538.html
В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС
В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС - РИА Новости, 23.05.2025
В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС
Предотвращена попытка атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР, перехвачены четыре ударных беспилотника, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:40:00+03:00
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР, перехвачены четыре ударных беспилотника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР."Утром 23 мая системой "Купол Донбасса" единовременно перехвачены 4 ударных беспилотника украинского производства "Raybird-3" и "Бородавочник", нацеленные на критически важный для региона объект энергопромышленности - Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на БПЛА были установлены системы "неизвлекаемости", из-за чего принимается решение об уничтожении взрывоопасных предметов на месте.Локации падения дронов оцеплены, работают взрывотехники регионального УФСБ.
https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018585732.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС

В ДНР предотвратили попытку атаки украинскими беспилотниками на Зуевскую ТЭС

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЗуевская ТЭС в Донецке
Зуевская ТЭС в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Зуевская ТЭС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР, перехвачены четыре ударных беспилотника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Утром 23 мая системой "Купол Донбасса" единовременно перехвачены 4 ударных беспилотника украинского производства "Raybird-3" и "Бородавочник", нацеленные на критически важный для региона объект энергопромышленности - Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на БПЛА были установлены системы "неизвлекаемости", из-за чего принимается решение об уничтожении взрывоопасных предметов на месте.
Локации падения дронов оцеплены, работают взрывотехники регионального УФСБ.
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