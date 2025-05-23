https://ria.ru/20250523/terakt-2018592846.html

Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая

Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая - РИА Новости, 23.05.2025

Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая

Россиянин, задержанный за подготовку теракта в Калининграде к 9 Мая, признался на видео ФСБ России, что украинские кураторы обещали ему за осуществление... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:02:00+03:00

2025-05-23T10:02:00+03:00

2025-05-23T10:27:00+03:00

калининград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018590132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_feb26960cf894ae9801968b010e57c91.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянин, задержанный за подготовку теракта в Калининграде к 9 Мая, признался на видео ФСБ России, что украинские кураторы обещали ему за осуществление задуманного 205 тысяч долларов.ФСБ, ранее сообщившая о задержании члена запрещенной в России террористической организации, который готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих в Калининграде, показала кадры его задержания и допрос."Сообщил (куратор - ред.), что необходимо осуществить установку с тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов", - сказал задержанный.По его словам, он получил задание совершить разведку репетиции парада Победы в Калининграде, 5 мая "сделал фотографии мест скопления людей и военной техники". "За что получил 150 долларов в криптокошельке", - уточнил фигурант.

https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018428050.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт Гражданин России, готовивший теракт в Калининграде, рассказал, что за установку бомбы украинский куратор обещал ему $205 тысяч. Получить он, согласно показаниям, успел только $150 через криптокошелек. 2025-05-23T10:02 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия