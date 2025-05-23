https://ria.ru/20250523/terakt-2018592846.html
Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая
Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая - РИА Новости, 23.05.2025
Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая
Россиянин, задержанный за подготовку теракта в Калининграде к 9 Мая, признался на видео ФСБ России, что украинские кураторы обещали ему за осуществление... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:02:00+03:00
2025-05-23T10:02:00+03:00
2025-05-23T10:27:00+03:00
калининград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россиянин, задержанный за подготовку теракта в Калининграде к 9 Мая, признался на видео ФСБ России, что украинские кураторы обещали ему за осуществление задуманного 205 тысяч долларов.ФСБ, ранее сообщившая о задержании члена запрещенной в России террористической организации, который готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих в Калининграде, показала кадры его задержания и допрос."Сообщил (куратор - ред.), что необходимо осуществить установку с тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов", - сказал задержанный.По его словам, он получил задание совершить разведку репетиции парада Победы в Калининграде, 5 мая "сделал фотографии мест скопления людей и военной техники". "За что получил 150 долларов в криптокошельке", - уточнил фигурант.
https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018428050.html
калининград
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РИА Новости
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Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт
Гражданин России, готовивший теракт в Калининграде, рассказал, что за установку бомбы украинский куратор обещал ему $205 тысяч. Получить он, согласно показаниям, успел только $150 через криптокошелек.
2025-05-23T10:02
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая
Украинские кураторы обещали жителю Калининграда $205 тысяч за теракт на 9 мая