https://ria.ru/20250523/taksi-2018764512.html

Минпромторг подготовит список моделей автомобилей для такси до конца года

Минпромторг подготовит список моделей автомобилей для такси до конца года - РИА Новости, 23.05.2025

Минпромторг подготовит список моделей автомобилей для такси до конца года

Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:12:00+03:00

2025-05-23T19:12:00+03:00

2025-05-23T19:19:00+03:00

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

такси

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ."Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок - до конца февраля 2026 года). Отметим, что для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации", - ответили в ведомстве на вопрос о том, когда планируется подготовить перечень автомобилей для такси.В министерстве подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.

https://ria.ru/20250523/taksi-2018686221.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), такси, владимир путин