Минпромторг сформирует список машин для работы в такси
Минпромторг сформирует список авто, разрешенных для использования в такси
Такси. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В законе об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не содержится информации о конкретных моделях машин, данный список сформирует Минпромторг России, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Сведения о моделях транспортных средств, соответствующих требованиям, установленным частью 7 настоящей статьи, публикуются федеральным органом исполнительной власти (Минпромторгом РФ - ред.) в сфере промышленной политики в установленном им порядке", - следует из текста закона, который ранее подписал президент России Владимир Путин.
Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ.
В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
При этом законом предусмотрено исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для регионов, входящих в ДФО, - до 1 марта 2030 года.
Законом уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.
Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. -0-
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