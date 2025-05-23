Путин подписал закон о локализации такси
Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси
Автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.
Для включения машины в региональный реестр легковых такси теперь необходимо выполнить одно из требований:
- совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;
- автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.
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Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:
- марку;
- модель;
- год выпуска;
- государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.
При этом в документе нет списка конкретных моделей, его сформирует Минпромторг.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом если машину внесли в региональный реестр до этой даты, то к ней не будут применять эти требования.