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Путин подписал закон о локализации такси - РИА Новости, 23.05.2025
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15:00 23.05.2025 (обновлено: 17:40 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/taksi-2018686221.html
Путин подписал закон о локализации такси
Путин подписал закон о локализации такси - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о локализации такси
Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:00:00+03:00
2025-05-23T17:40:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
авто
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России. Для включения машины в региональный реестр легковых такси теперь необходимо выполнить одно из требований:Для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:При этом в документе нет списка конкретных моделей, его сформирует Минпромторг.Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом если машину внесли в региональный реестр до этой даты, то к ней не будут применять эти требования.
https://ria.ru/20250521/taksi-2018258099.html
https://ria.ru/20250513/taksi-2016769845.html
https://ria.ru/20250521/taksi-2018155435.html
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экономика, россия, владимир путин, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, Авто
Путин подписал закон о локализации такси

Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.
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Для включения машины в региональный реестр легковых такси теперь необходимо выполнить одно из требований:
  • совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;
  • автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.
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Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:
  • марку;
  • модель;
  • год выпуска;
  • государственный регистрационный номер;
  • идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.
При этом в документе нет списка конкретных моделей, его сформирует Минпромторг.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом если машину внесли в региональный реестр до этой даты, то к ней не будут применять эти требования.
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