https://ria.ru/20250523/taksi-2018686221.html

Путин подписал закон о локализации такси

Путин подписал закон о локализации такси - РИА Новости, 23.05.2025

Путин подписал закон о локализации такси

Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:00:00+03:00

2025-05-23T15:00:00+03:00

2025-05-23T17:40:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949773771_0:60:3178:1847_1920x0_80_0_0_a4b85a984173dfda8710100353fc5f90.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России. Для включения машины в региональный реестр легковых такси теперь необходимо выполнить одно из требований:Для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:При этом в документе нет списка конкретных моделей, его сформирует Минпромторг.Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом если машину внесли в региональный реестр до этой даты, то к ней не будут применять эти требования.

https://ria.ru/20250521/taksi-2018258099.html

https://ria.ru/20250513/taksi-2016769845.html

https://ria.ru/20250521/taksi-2018155435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, авто