https://ria.ru/20250523/svo-2018710418.html

Подоляк рассказал о важности поддержки США для Киева

Подоляк рассказал о важности поддержки США для Киева - РИА Новости, 23.05.2025

Подоляк рассказал о важности поддержки США для Киева

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не может позволить США выйти из ее конфликта с РФ, поскольку американская военная поддержка крайне... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:48:00+03:00

2025-05-23T15:48:00+03:00

2025-05-23T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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михаил подоляк

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не может позволить США выйти из ее конфликта с РФ, поскольку американская военная поддержка крайне важна и для Киева, и для Европы."Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне, поскольку их военная поддержка необходима как для Европы, так и для Украины", - отметил Подоляк в интервью изданию Point.Советник офиса Зеленского также продолжил пугать читателей рассказами о том, что Россия якобы представляет "угрозу" для Европы.Ранее на этой неделе депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250523/britanija-2018581435.html

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018606534.html

россия

украина

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