https://ria.ru/20250523/svo-2018656990.html

Саперы в Курской области начали обезвреживать мины нового типа

Саперы в Курской области начали обезвреживать мины нового типа - РИА Новости, 23.05.2025

Саперы в Курской области начали обезвреживать мины нового типа

Саперы МЧС России начали обезвреживать в приграничных районах Курской области украинские мины нового типа, напечатанные на 3D-принтере, с пластиковым корпусом и РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:07:00+03:00

2025-05-23T14:07:00+03:00

2025-05-23T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

технологии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Саперы МЧС России начали обезвреживать в приграничных районах Курской области украинские мины нового типа, напечатанные на 3D-принтере, с пластиковым корпусом и с наличием порядка 40 граммов взрывчатки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Саперы сводного пиротехнического отряда МЧС все чаще находят на приграничных территориях (украинские - ред.) боеприпасы нового типа. Мины, напечатанные на 3D-принтере, имеют пластиковый корпус и содержат около 30-40 граммов взрывчатки. Они срабатывают при нажатии, что делает их особенно опасными", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что из-за внешнего вида эти украинские мины получили прозвища "эклеры" или "мыльницы". Их дистанционно устанавливают с помощью беспилотников. Мины небольшие, около 10 сантиметров в диаметре, и почти незаметны на земле. Противник маскирует их, обклеивая травой и листьями.По данным МЧС РФ, с августа 2024 года специалисты отряда обезвредили на территории Курской области более 5,3 тысячи опасных боеприпасов. "Разминирование приграничных территорий продолжается, в работе используется роботизированная техника", - резюмирует министерство.

https://ria.ru/20250522/sapery-2018385091.html

курская область

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, технологии