https://ria.ru/20250523/svo-2018640457.html

Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 1185 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 1185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025

Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 1185 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики, противник потерял в ее зоне действия более 1185... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:18:00+03:00

2025-05-23T13:18:00+03:00

2025-05-23T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1185 военнослужащих, два танка и 21 боевую бронированную машину", - говорится в сообщении.Уточняется, что также уничтожены 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250523/vsu-2018640582.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), нато