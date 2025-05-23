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Группировка "Юг" за неделю уничтожила до 1665 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 23.05.2025 (обновлено: 13:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/svo-2018640148.html
Группировка "Юг" за неделю уничтожила до 1665 боевиков ВСУ
Группировка "Юг" за неделю уничтожила до 1665 боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
Группировка "Юг" за неделю уничтожила до 1665 боевиков ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:15:00+03:00
2025-05-23T13:26:00+03:00
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вооруженные силы украины
в мире
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на данном направлении потери украинских войск составили более 1665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортера М113 производства США."Уничтожены 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250523/udary-2018639785.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" за неделю уничтожила до 1665 боевиков ВСУ

Группировка "Юг" за неделю уничтожила до 1665 боевиков и два танка ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за неделю на данном направлении потери украинских войск составили более 1665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортера М113 производства США.
"Уничтожены 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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